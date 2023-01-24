新春离港人潮多入境一倍  市面经济未见畅旺  议会料旅游业明年中才可复常

香港/社会

香港复常未能吸引旅客来港，反而导致港人外游，在农历新年的大除夕至年初二的三天内，出境人数比入境人数多91%，以致旅游旺区市面未见兴旺，只有饮食业受惠於留港消费者而能够恢复疫情前约九成收入。有网上旅游平台的调查更发现，港人外游意欲冠绝亚洲，九成受访者计画今年外游，部分希望去两至四次。但旅游业议会估计，旅游业的营业额可能要到明年中才能回复至疫情前水平。

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新春外游渡岁是不少港人的选择，有关消费力的外流一般会被来港观光购物的游客抵销，以疫情爆发前的2019年新春为例，大除夕至年初六的总出入境人次接近702万人次，当中，入境人次接近357万，只比出境略多12万人次。但在中港通关後的首个农历新年，香港却出现离港人潮远超来港人潮的「失血」现象。

根据入境处资料，在通关後的首个年三十(1月21日)至大年初二，香港三天的出入境总人数为51.3万，仅达疫前同期约两成，而且出境人数均多入境人数约一倍。以年三十为例，离境人次逾12万，比入境人次多1.4倍；到了大年初一，有10.6万人离境，比入境人次多1.1倍；及至昨日的年初二，「流血」情况才稍为改善，出境人数超过11万，比入境人次多44%。当中主要是因为每日港人外游的人数约有10万，而入境的中国内地旅客却只有1万至1.47万之间，无法「补血」。

对於中国旅客来港人数不及预期，优质旅游服务协会主席黄杰龙认为，入境须持48小时核酸检测及配额是一阻力，以毗邻香港丶主攻中国旅客的澳门为例，旅客毋须出示检测结果，较具吸引力，以致通关後的每天旅客平均人数较香港多一倍。

事实上，从市面所见，昨(23日)天人流亦不算畅旺，以中国旅客常到的尖沙嘴广东道为例，多间名店门外到了下午才稍见购物人龙，但未有大手「扫货」现象。中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波指出，中国经济受疫情冲击，已大不如前，通关初期的陆客消费力和意欲会较弱；加上近期不少外币汇率下跌，到日本或泰国免税店购物可能比来港购物划算，香港未必能吸引大量内地客，只能靠地理位置吸引部分内地客。

在香港未能吸引内地客大幅回升之际，因防疫措施而未能外游或外访的港人不单趁机离港渡岁，更会在年内外游。网上旅游平台Klook的调查发现，港人外游意欲冠绝亚洲，有九成受访者计画今年外游，部分希望去两至四次。平台的香港区总经理岑皓祺向香港电台指出，香港土地空间有限，港人外游意欲比邻近地区更高涨，日本和泰国等短线行程会是未来半年的旅游热点。他续称，很多市民宁愿节省在港使费预留作旅行，计画中，外游支出较疫情前高四成。

香港旅游业议会主席徐王美伦在电台节目表示，对未来一年旅游业的前景充满信心，但由於航空公司和人手等配套未臻完善，估计至「明年丶甚至明年中」，旅游业的生意才能恢复至疫情前水平。她期望，港府和旅游发展局除举办大型宣传外，亦需推出如机场税短期优惠等「贴地」而实在的优惠，以刺激旅客数字；业界方面，亦要改革图强，配合个人游发展及推动深度游。

不过，香港餐饮联业协会会长黄家和昨在电台节目表示，本地餐饮业本月生意总额应可超过100亿港元，这是受惠於防疫措施放宽丶农历新年期间团拜和春茗「相当畅旺」。他估计，虽然餐饮业生意额未完全回复疫情前水平， 但已接近疫前九成，而这方面的不给力，主因是未有足够旅客来港，其次是港人纷纷外游。

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