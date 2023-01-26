中国外交部驻港公署「严厉谴责」港美领恶意攻击国安法

香港/国安法

就美国驻港澳总领事梅儒瑞在研讨会上直指中国人大常委会就《港区国安法》释法是扩大了香港特首和维护国家安全委员会的行政权力，可能损害香港的司法独立(详见另文)，中国外交部驻港特派员公署予以「严厉谴责」，重申释法只是厘清立法原意，梅儒瑞的说法是公然诋毁香港法治和自由。

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公署发言人今(26日)早在官网上回应，对梅儒瑞的说法表示强烈不满，认为是恶意攻击香港国安法和人大释法，蓄意抹黑香港营商环境。

公署又指，释法为特区解决香港国安法实施中遇到的实际问题，清晰规范了方式和路径，完全正当丶必要丶及时丶合法，梅儒瑞对当前香港的大好局面视而不见，不断诋毁香港法治和自由，为反中乱港分子撑腰打气，唱衰香港发展前景，暴露其乱港遏华的险恶用心。公署重申，《港区国安法》打击的是极少数，是香港繁荣稳定的「守护神。

不过，美国前驻港澳总领事史墨客在出席同一研讨会时批评国安法只针对一小撮人的说法，指法律面前，人人平等，针对部分人本身就不符法治原则。他又说，明白北京忧虑社会的稳定，但这应该针对引起2019年社会运动的原因，可惜中港政府均无意治本。

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