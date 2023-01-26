港美领梅儒瑞：忧国安释法损司法独立 两成在港美人离港 影响营商

香港/国安法

虽然港府坚称，中国人大常委会就《港区国安法》释法并未扩大特首等权力，但美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）表明，释法扩大了行政当局影响诉讼的权力，可能进一步破坏香港的司法独立；而受到国安法丶疫情等不同原因影响，过去两年已有1.5万名在港美国人民离开，而人才流失，自然会影响香港作为国际金融中心的地位。指香港已变成一个中国金融中心的美国非政府组织更估计，今年人才流失的情况会更严重。

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上任四个月的梅儒瑞，昨(25日)晚在美国华府智库战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies，简称CSIS）的网上论坛发表上任後首个公开演说，首次回应中国人大常委会上月就国安法释法。他说，释法扩大「香港特首这级别的主管机关」影响法庭个案的权力，且不受司法机构监管，可能进一步削弱司法独立，并令在港营商须面对在中国内地才须面对的风险增加。人大释法早前确认，特首和香港维护国家安全委员会有权就海外律师聘用问题作决定，其决定不可进行司法覆核。故此，梅儒瑞「香港特首这级别的主管机关」应是指特首和国安委。

有关说法，明显反驳包括港区人大常委谭耀宗等建制派指释法没有扩大特首权力之说，而在本月中，香港律政司长林定国才在法律年度开启礼反驳外界批评，声称指人大释法扩大特首和国安委的权力丶损害司法机构的独立审判权，甚至凌驾法律之上，这些批评均属「完全是错误的无稽之谈」。

在这个名为《评估香港作为国际商业中心的前景》的研讨会上，梅儒瑞又指出，过去两年，约1.5万名在港美国人因为不同原因离港，占2019年在港美国人口约两成。而香港现时虽已取消大部分防疫限制，两地人民亦想重新连结，但人们仍然关注，香港的国际中心地位是否得保，作为回应，有些跨国公司掫搬离香港，部分公司则把关键的员工及公司运作迁往他处，反映香港作为国际金融中心的地位正被削弱。

建制黄秋智：香港国际金融中心地位不会变 更受中国倚赖

他回应其前任史墨客(Hanscom Smith)提问时又说，在港美国商人最关注的香港议题是防疫措施丶还剩多少司法独立可供侵蚀丶信息自由流通能否维持，以及人才流失等。他指出，有指香港有15万人想离开，而人员离开势将影响营商。他敦促北京遵守国际协定的义务丶停止拆散公民社会丶确保司法独立丶尊重港人人权，以及撤销所有不公检控。

梅儒瑞又认为，「很多港人」不同意对壹传媒创办人黎智英及其他国安法被告所受的严苛待遇，指美方会继续发声，批评中港政府破坏香港高度自治的行径，但同时会保持与香港当局合作，总领馆今年便会推出计划，恢复两地大学及智库交流。

出席同一研讨会的香港自由委员会基金会(Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, 简称CFHK）华府总监伊诺诗(Olivia Enos)指出，梅儒瑞指出的问题，正好阐明基金会为何在刚发表的报告中指出，香港已经由国际金融中心锐变成中国金融中心，而根据香港美国总商会去年的调查可见，不少受访公司已经或有离开香港的打算，并对法治感到忧虑，她很想知道今年的调查又将如何，毕竟香港在调查发表後至今，情况继续恶化。

她提醒在港商界，在国安法时代中，须特别留意五大风险，包括商界面临的电子监控风险，会由中国蔓延至港；由於新闻自由受到打压，商界将难以获取准确的香港信息；法治恶化亦会影响商界；与受制裁的人士接触将面对风险；以及可能面对中国对国际社会的报复性行动。

香港紫荆党创始人之一的中播数据公司执行董事兼主席黄秋智透过视频参与讨论时承认，近年出现资金及人才流失到新加坡，可能与国安法的执行有模糊之处有关，但他强调，香港成为国际金融中心的条件并未改变，而作为中国联通世界的门户，香港今後只会更受中国倚赖，难以想像香港会失去其国际金融中心的地位，这关系就像纽约之於美国。

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