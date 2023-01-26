香港货船在长崎沉没8人死亡 其中6人为中国船员

香港/日本/沉船海难

2023年1月25日凌晨，香港注册货船“金田在长崎县男女群岛以西110公里的东海上沉没。图为日本西南水域沉船地点附近漂浮的救生艇。日本海防部门2023年1月25日发布.

1月25日凌晨，一艘载有22人的香港注册货船“金田（JIN TIAN）”在长崎县男女群岛以西110公里的东海上沉没，22名船员乘坐救生艇逃生，到本稿截稿为止，已找到13名船员， 据报道，该船共有22名中缅籍船员，日本海上保安本部正在搜寻其余9人。而中国驻福冈总领事馆网页1月26日刊登消息称：截至26日中午，已搜寻到的13名船员中，5名无生命危险，其中4名为中国船员；8名船员已确认死亡，其中有6名为中国船员。对于不幸遇难者，我们表示深切哀悼。

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据日本第七管区海上保安本部及日本国内媒体报道，24日夜间，一艘在长崎县男女群岛外海航行的香港注册货船发出求救信号，据信该船浸水，然后沉没。

浸水的原因不明，但据日本保安本部称，当时该地区刮着强风。

日本海上保安厅本部指出，事发于当地时间1月24日晚11点15分左右，排水量为6651吨的“金田（JIN TIAN）”航行至长崎县男女群岛以西约110公里海域时发生意外，船员发出求救信号，称船只倾斜和入水，船只于25日凌晨2时30分左右沉没。

22名船员之中有14人是中国籍，其余8人是缅甸籍。该货轮装载着木材从马来西亚启航，当时正在开往韩国仁川的途中。货轮25日凌晨沉没后，附近正在航行的民间船只当天早晨救起了漂流的4名中国人和1名缅甸人。此后，韩国海洋警察厅救起6人，日本航空自卫队的飞机救起2人，并经长崎机场送往医院，但在医院确认死亡。

中国驻福冈总领事馆网页刊登的消息称：北京时间1月26日12时30分，驻福冈总领事律桂军就香港籍货轮在长崎附近海域沉没事，与中国国际电视台CGTN视频连线并接受采访。

律表示，25日凌晨事故发生后，中国驻日本大使孔铉佑和驻日本使馆高度重视，立即做出一系列部署，中国驻福冈总领馆和驻长崎总领馆密切配合，全力采取行动，24小时开展工作，多次要求日本搜救部门全力搜救，绝不轻言放弃。

该网页称：驻日本大使孔铉佑委派的驻福冈总领馆前方工作组于26日上午看望了4名获救的中国船员，转达了孔铉佑大使的慰问，并送去衣物食品，安排其尽快回国。工作组协助日方确认遇难者身份，并对遇难者表示深切哀悼。工作组还同日方搜救部门进行会谈，要求日方尽全力搜救其他9名下落不明船员，并对遇难者做好善后。

1月26日13时30分，驻福冈总领馆工作小组与驻长崎总领馆赴长崎海保部，现场向遇难船员默哀并献花，对遇难船员表示深切哀悼。

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