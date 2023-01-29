陈福海厦门晤宋涛金酒在内63家台企产品输陆即起解禁

两岸关系/贸易

金门县长陈福海今天在厦门和刚上任的中国国台办主任宋涛见面会谈后，发布消息指出，金门酒厂实业股份有限公司出产的各类酒品「在华注册」卡关的问题终于获得重大突破，即日起，金门高粱酒就可以继续销售到大陆地区，他期盼这个好消息能为金酒厦门公司的业绩提升，带来契机。

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金门县政府表示，金酒公司制造的高粱酒在中国大陆的营销不仅是金门县政府施政的重点，也是许多金门民众关心的议题，不过去年，金酒却碰到了「在华注册」卡关的问题。

为此，刚上任的县长陈福海在当选就职前，亲自前往大陆沟通金酒及小三通复航的问题，上任后更积极协商争取，现在，金酒「在华注册」卡关问题终于获得重大突破。

中国国台办今天也表示，包括金门酒厂在内的63家台湾企业，大陆方面已经给予注册或更新注册信息。这代表大陆已经同意放行这些台湾企业的产品，可以恢复销售到大陆。

国台办发言人马晓光今天表示，去年以来，部分台湾食品企业未能按相关规定完善注册信息，影响了产品对大陆出口。近期包括金门酒厂在内的一些企业向大陆主管部门提交并完善了相关注册资料，希望尽快获得注册，早日恢复对大陆的出口。

马晓光说，陆方对此高度重视，经有关主管部门审核，对金门酒厂等符合要求的63家企业予以注册或更新注册信息，而对于不符合要求、暂时无法注册的，也逐一说明具体原因。

他表示，陆方将继续致力于促进两岸经济文化交流合作。对于部分台湾食品企注册信息不完整、不规范的问题，愿意继续予以协助解决，为台湾食品输入大陆提供便利。

国台办也表示，台湾食品企业因注册问题无法销售到大陆后，透过中国国民党前主席洪秀柱、新党主席吴成典、金门县长陈福海等有关人士和工商团体向大陆转达诉求，希望尽快获得注册。

中国大陆去年6月开始陆续禁止台湾石斑、白带鱼、竹筴鱼输入，之后又表示有多家台湾食品厂、水产品加工厂等没有完成更新注册，暂停输入相关产品；中国海关总署去年底并以注册讯息不完整的理由，暂停台湾水产品及加工食品进口，一度对台湾产业造成震撼。

中国官方2021年4月曾公布「进口食品境外生产企业注册管理规定」，要求全球销售到中国的食品生产、加工、贮存企业，从2022年起都必须向中国海关总署申请注册。

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