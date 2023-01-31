中国同意恢复台企进口邱太三批中国自定义规则不符国际惯例

台湾/两岸贸易

在这一波台湾内阁改组中，已经确定将会继续担任大陆委员会主委的邱太三，昨天针对大陆国台办宣布包括金门酒厂在内的63家台湾企业，即日起可以恢复出口货物到大陆地区，批评中国大陆自行设计不符合国际惯例的规则，为全世界仅见。

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大陆国台办29日宣布，包括金门酒厂在内的63家台湾企业，大陆方面已经给予注册或更新注册信息。这代表大陆已经同意放行这些台湾企业的产品，可以恢复销售到大陆，在台湾引起高度重视和争辩。

国台办发言人马晓光说，陆方将继续致力于促进两岸经济文化交流合作。对于部分台湾食品企业注册信息不完整、不规范的问题，愿意继续予以协助解决，为台湾食品输入大陆提供便利。

针对国台办发布的讯息，台湾陆委会29日晚间随即表示，希望中方不要再以食安监管之名，制造非关税贸易障碍，并恢复两岸正常经贸交易秩序。

确定将继续担任陆委会主委的邱太三，昨天在内阁总辞后接受媒体联访则响应说，两岸贸易到底是谁在设计不符合国际惯例的规则，他们自己应该知道；他说，全世界没有人在做这样的规范，中国自己这样规范，「解铃还需系铃人」。

立法院民进党团干事长郑运鹏昨天在党团记者会表示，中国去年十月莫名其妙禁止，前天又莫名其妙开放，他们拿来做政治人情、政治公关，遗憾台湾内部有一些特定政治人物配合中国做政治宣传，这是很大的悲哀。

国民党主席朱立伦出席党中央新春团拜时则说，政府最重要的责任就是为人民解决问题，民进党没办法解决问题，在野党来做，民进党还要酸在野党，完全不是一个负责任的政府和政党该讲的话。

中国官方2021年4月曾公布「进口食品境外生产企业注册管理规定」，要求全球销售到中国的食品生产、加工、贮存企业，从2022年起都必须向中国海关总署申请注册。大陆方面的说法是，部分台湾企业因为申请注册手续不完备，所以被禁止进口，修正补充完整之后，已经准许恢复进口。

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