港府拒设独立委员会调查抗疫得失 学者料欲避免尴尬丶损威信

香港/新冠疫情

在中港转以与病毒共存来应对武汉肺炎之际，香港有声音要求港府设立独立调查委员会，检讨防疫政策，以应对下次疫情大流行，但行政长官李家超表明，不同意就此成立独立调查委员会进行调查，强调港府将继续总结经验丶优化措施来应对未来威胁。政治学者蔡子强指出，港府抗拒成立独立调查委员会，是因为不希望调查影响行政主导，又或找出令政府尴尬的事实。

广告 继续浏览后续

根据政府数据，香港前(29日)天的单日新增感染个案已降至3172宗，三年间累计2875万人确诊，死亡人数累增至13333人。政府专家顾问袁国勇早前公开表态，指疫情大流行日後必会再现，建议港府效法廿年前在沙士(从英文SARS译音而来，中国称非典型肺炎，或简称非典)後成立专责委员会，检讨今次应对疫情在院舍防疫丶个案追踪及隔离设施等处理方法是否得当。

在2003年的沙士一役中，香港有1755人确诊，299人死亡，疫情的严重程度仅次於疫症源起的中国。港府事後成立专责委员会检讨处理手法，并按建议於2004年6月在卫生署下成立卫生防护中心，该中心在前特首林郑月娥应对武汉肺炎时发挥统筹作用。

但面对今次死亡人数是沙士一疫45倍的武肺，港府却像面对2019年反修例运动般断然拒绝。继至少四名俨如英国内阁的香港行政会议成员表明不赞成设立独立调查委员会之後，行政长官李家超今(30日)早召开行政会议前亦表明，不同意成立独立调查委员会去调查港府的抗疫工作，强调现届政府以「见山开路丶遇水搭桥」的态度，不断总结经验，优化措施，才是务实和有效的做法。

他指出，三年疫情令全球有670万人死亡，美国和英国按人口计算的死亡率，是香港的1.8倍和1.6倍，疫情变化快速，各地政府都是因时制宜，并无公认最佳或标准方案。香港亦不断总结经验，包括设立新的指挥架构丶分级管理疫情等。

狄志远：继续争设委员会

李家超又说，现时疫情已进入新阶段，就是全面推广香港经济发展和做好复常部署，现已委派副财政司长黄伟纶处理社区隔离及治疗设施的未来安排，在确保有一定备用应急设施之下，分阶段释出用地及重用隔离设施单位。

不过，曾建议成立委员会调查的立法会议员狄志远表明，会继续去信政府争取成立独立调查委员会，强调检讨工作是要「经一事丶长一智」，无意责难任何人，但如若检讨时发现有问责官员处理不当，亦须作出警示，体现问责精神。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强对港府拒纪成立独立调查委员会共不意外，他向本台指出，香港回归初期起，港府便一直抗拒成立这类委员会，只因过往立法会内有民主派议员争取，并形成巨大舆论压力下，建制派议员因应选票压力而不得不支持成立，才令港府成立专责委员会或由立法会以特权条例赋予的权力去进行调查，但现时立法会由建制派垄断，不会有足够压力令港府成立委员会。

他解释，港府抗拒成立独立调查委员会是不欲面对调查可能带来的负面影响。一是由外界或立法会进行调查会影响行政主导；二是避免尴尬，例如财政司长陈茂波前日在网志上透露，三年来的防疫抗疫及支援措施涉及财政支出共6000多亿港元，究竟这笔支出的明细帐如何？有否牵涉不妥当利益？深挖之下，可能会找出令港府尴尬的事实；第三是迫令个别官员下台。但他补充，最後一个原因现已不存在，但前两者依然真实，而所指尴尬之事，还不包括揭露港府防疫政策须听令北京的中央政府一事，因为这是独立调查委员会也查不出来的事。

蔡子强又说，港府欲以部门自行检讨来代替独立调查委员会并非良策，因为内部检讨容易出现官官相卫的弊病，而疫情应对涉及跨部门，个别部门根本没有权力传召其他部门了解实况，难以从全局角度查找不足和寻求改善之道。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅