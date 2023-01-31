香港三所自资大学收陆生数量将翻倍

香港/教育

香港移民潮令高中生人数减少，部分空缺将由中国入地学生填补，因为经中国教育部批准後，港府确认，由下学年起，恒生大学丶都会大学(前称公开大学)及树仁大学等三间自资大学招收内地生的限额，可由现时占学生人数的一成增至两成。当中，恒大校长何顺文表明，这意味招收内地生人数可以增加一倍，该校在新学年将更积极招收内地及东南亚学生。

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现时，香港八所政府资助大学的本科课程可以较高学费录取最多两成非本地生，教育部的新措施令自资大学收取非本地生的上限大致与资助大学看齐。

香港目前有六所大学或专上学院获中国教育部批准招收内地生，入读全日制经本地评审的自资本地学位课程，取录的内地丶澳门及台湾学生，人数以上一学年相关课程学生总数一成为上限。香港教育局昨(30日)晚证实，2023/24学年起，上调恒大丶都大及仁大招收内地生的限额至两成。至於馀下的珠海学院丶东华学院，以及职业训练局辖下的高等教育科技学院，当局将继续检视情况。

由下学年起可招收多一倍内地生的恒生大学，其校长何顺文与传媒新春茶敍时指出，本学年取录的一千七百名新生中，内地生约占7%，随着招收内地生上限提高至两成，新学年的收生将倍增至约三百人，即不会用尽限额，以免配套措施跟不上，而在预见未来全港中六毕业生人数稍为回升，期望每年维持新生约一千八百人丶全校人数约六千人。

不设招生限额的研究院课程方面，何顺文指出，该校现时约有475名内地硕士生，预计下学年可加至六百人，以应对近年硕士生课程需求增加的趋势，甚至会筹备全新丶专业的博士课程。

移民潮虽令香港各间大专院校的收生「竞争剧烈程度」略减，但去年八所政府资助大学的内地生申请报读人数却已见回升，人数超过1.5万人。自行收生的六间资助大学中，五间大学表示，本学年实际收生人数有所上升，浸会大学的按年升幅最大，达45%；若以人数计，则以香港大学取录的内地生最多，有三百人，占给出具体收取内地生人数的四间大学的总人数的42.8%。香港教育政策关注社主席张民炳当时接受中国传媒访问时表示，香港各大学的内地生申请人数上升，反映内地年轻人对香港高等教育重拾信心，敦促当局考虑提升招收内地生的上限，以进一步提升香港的区域教育枢纽以及创科中心地位。

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