矢板明夫：胡锡进发文攻台必要条件“让习近平知难而退”

台海局势

日前中共喉舌《环球时报》前总编辑胡锡进发文表示，台海若爆发冲突，无论美国是否介入，中国须满足3条件才能赢得战争。对此，日本资深媒体人矢板明夫2月1日在其脸书发文示，胡锡进这些话或许就是所谓的“高级黑”，用这种方式，表面上给武统派加油，实际上可能是想让中国国家主席习近平知难而退。

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矢板明夫写下，中国的鹰派官媒《环球时报》的前主编胡锡进在微博上表示，倘若真的爆发台海战争，无论美国是否介入，北京应该提前满足3个条件：第1，是核弹头的军事武备必须突破千枚。并非以核武打击台湾，而是藉此吓阻华府不要轻举妄动，甚至以正规部队痛击美军。

矢板明夫说明，第2，是持续扩大军力。每天生产补充导弹和航空炸弹的能力也要超过美日，甚至加上澳洲，确保中国在战争中每天打出去的总弹药数量，要绝对压倒敌方的火力总规模。

矢板明夫提到，第3，需要有短时间内用常规炸弹，完全覆盖台湾岛上军用设施和军民两用战略设施的能力。一天内对岛内目标投射万枚以上炸弹，必须远远超过美在伊拉克战争和科索沃战争的单日投弹量。要在第一时间炸瘫台湾的交通系统、供电系统以及广播电视和互联网等基础设施。此言一出，引起一片哗然。

矢板明夫分析，中共官员讲的话，基本上可以分为“假大空套废”5种，也就是假话、大话、空话、套话、废话。胡锡进这次所讲的，明显是“废话”。就好像有人正在发愁找不到女朋友的时候，在旁边说“你需要有美国名校的博士学位、账户上最少有几亿美元、长的也要像偶像剧男主角，基本上就可以找到女朋友了”。这种话“说了等于没说”。要是真有那么好的条件，又怎么会愁没有女朋友呢 ？

矢板明夫指出，胡锡进给中国开出的条件，基本上差不多就是这个意思。中国现在大概拥有300枚核弹头，想把它扩充到1000枚以上，制造费和维持保养费，那都是天文数字。再加上胡锡进所说的投放炸弹所需的费用，足以拖垮中国的经济。

矢板明夫提到，一旦中国开始大规模制造武器，自由民主阵营不可能坐以待毙，势必引起国际社会的军备竞赛。要想在军备上保持碾压性的优势，就算中国经济持续高度发展，没有个100、200年，是绝对做不到的。

矢板明夫强调，胡锡进虽然经常在国际议题上放狠话，但毕竟年轻时曾经在欧洲波斯尼亚做过战地记者，知道战争是怎么回事，远比一般的小粉红有常识，这些话或许就是所谓的“高级黑”。内心反战，但又不方便说出来。用这种方式，表面上给武统派加油，实际上是想让习近平知难而退 ？这么多年来，难道是自己误会胡主编了 ？

台湾外长吴钊燮对英媒表示的可能攻台时间

矢板明夫的脸书发言，令人回想到台湾外交部长吴钊燮1月18接受英国《天空新闻网》（Sky News）专访时说，中国武力犯台的机率升高，2027年是他认为北京最有可能采取行动的时间点。他并罕见指出，台湾的“现状”可能“无法永远维持下去”。

关于台海情势，吴钊燮说，与前两年相较，去年情势大幅恶化。在2027年，中国国家主席习近平可能会进入第4个任期；若在前3个任期未能取得重大成就，习近平将试图在新的任期为自己在历史上留名。

吴钊燮说，中国的经济成长下滑、民众不满、不动产市场有崩坏迹象；一旦无力扭转国内局势，习近平可能会试图透过动用武力或制造外部危机，以分散国内注意力或向中国人民展现他的能耐。

吴钊燮说：“我们担心台湾可能成为代罪羔羊。”

“相较于往年，最糟剧本出现的机率如今已升高。” 吴钊燮指出，小小的意外就可能点燃战火。他举例，一旦共机跨越台湾24浬（海里）毗连区，台湾部分武器系统可能得进行瞄准，这就可能触发意外。预防情势骤然升高的唯一方法是“自制”。

吴钊燮说，台湾的空军飞官受过良好训练，他们了解台湾不能发出第一击。

吴钊燮并表示，台湾实质自治但不正式宣告独立，这样的现状可能无法永远维持。这意味台湾未来有可能遭中国并入，或者成为独立的国家。

《天空新闻网》1月18日发布与吴钊燮的专访中，也触及台湾为应对中国军事威胁所做准备。

部分军事专家指出，台湾仍未为可能的战争做好充分准备。吴钊燮说，台湾不自满，但确实有不足之处，包括过去有武器弹药、军事人员训练及兵力不足等问题，但台湾已宣布采取一系列改革措施，尽己所能确保自我防卫能力。

依吴钊燮之见，虽然台湾愿与中方协商，但不愿接受北京提出的政治前提。他强调，接受相关政治前提意味向中国屈服，而这是台湾民众永远无法接受的。

法媒：习近平指示研究如何因应制裁下经济孤立的对策

另值得注意的还有，专门报导国家级情资的《情报在线》（Intelligence Online）1月21日报导，中国国家主席习近平对台企图愈加明显，去年12月指派有宣传背景的历史学者高翔出任中国社会科学院院长，可视为习近平想要掌控台湾的最新架构布局。

报道指出，中国最高智囊机构社会科学院的角色非常特殊，专门在铺设并为中国共产党的意识形态定调；社科院研究员都必须与共产党高阶公务员保持紧密联系。

高翔曾任中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任，并于2016年至2017年间担任福建省宣传部部长，熟悉台海宣传议题。由此可看出习近平企图增加与学术界的合作，利用研究能力为共产党服务。

据该报道分析，习近平持续关注并研究台湾议题，希望社科院可以更进一步与中共中央宣传部在台湾议题上合作，以沙盘推演各种意外状况，“其中最大的不确定因素就是武力侵台后，国际祭出大规模制裁，企图让中国深陷经济孤立时所带来的后果”。

去年8月，高翔领导的中国历史研究院发表文章为清政府的“闭关锁国”政策平反。他在长文中称，清政府当时锁国不仅为了“维护小农业和家庭手工业的自给自足经济”，更是为了防御侵略者，具国家安全意味。

《情报在线》还认为，高翔之所以撰写这份引起学、政界关注和批评的报告，就是因为去年春天曾接到习近平亲自指示，希望他分析明、清帝国时期面对西方侵略、殖民，为保护国家利益与主权而采取长时间“闭关锁国”的各项优点。

据悉来自不具名的学界消息向《情报在线》证实，高翔更接获指示，正召集一群历史与经济研究者，继续研究中国如何因应经济孤立的相关冲击。

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