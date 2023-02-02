报告：中国自由度亚洲最差  香港跌至34位 被指堕入暴政 料自由日缩

中国/人权

香港，一名戴着口罩的男子走过一家写着“这是可能的”广告画面前。香港新闻自由状况急剧恶化，香港外国记者协会因担心被起诉而于4月26日决定暂停颁发人权奖。

美加两国智库联合发表的最新全球人类自由指数排名显示，两岸三地中，只有中国略升一位，但全球第152位的排名仍是三地中最差；而台湾下跌一位後仍是排名较前的第14位；至於香港，排名继续下跌两位至全球第34位。研究报告形容，中共打压港人自由，破坏「一国两制」，令香港成为十三年间自由度十大恶化地区之一，若非疫情令其他地区自由度下跌，香港跌幅会更严重，预料未来排名会继续下滑，直指香港堕入暴政是一个悲剧。

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美国智库骥图研究所（Cato Institute音译）与加拿大智库菲沙研究所（Fraser Institute）一周前发表2022年人类自由指数，该指数根据全球165国家或司法管辖区的2020年资料按12大类项进行排名，报告以特别篇幅解释，中共破坏「一国两制」令香港失却自治，但香港由一个英国殖民地转为中共特区，情况特殊，值得纪录。美国的传统基金会自2021年发表的经济自由度指数报告起，已把香港剔出评分之列。

根据报告，以10分为满分，香港的经济自由排名继续以8.59分高踞全球第一，但个人自由则以7.6分跌至62位，当中除了治安维持9.4分的高分之外，其馀各项细指标评分均告下跌，尤以游行丶结社自由及公民社会评分下跌最多，由2019年的4.9分跌至今次的4.1分；法治则由6.7分跌至6.2分；言论及资讯自由则由7.1分跌至6.7分。综合计算，香港以8.01分排名全球自由榜的第34位。

报告在分析香港自由收缩趋势时指出，香港由全球自由度排名第三的地方，十年间下跌至第34位，是因为中共打压港人自由，在港实施《港区国安法》後，香港的集会和结社自由已急跌至全球的140位，而表达自由亦大跌至全球第78位。报告指出，若非疫情令全球多国自由倒退，香港跌幅会更严重，而随着疫情减缓，部分国家会撤消对自由的限制，预料香港的排名在中共持续打压下会持续下滑。

报告又说，随着香港的公民和个人自由受压，经济自由度亦必然会因为中共的长臂管治而缩窄，事实上，香港由2019年至20年的经济自由度跌幅已高於平均水平，以中共近年加大打击自由市场丶拘捕民企主，以及估计七成三中国私人企业已成立党委等情况推论，中共最终会介入香港私人企业。

全球94.3%人口自由收缩 中国人在亚洲最不自由

全球而言，报告研究发现，由於武汉肺炎疫情肆虐，不少国家对人员流动等不同自由施加限制，以致全球平均自由的卓分由2019年的7.03分下跌到20年的6.81分，事实上，165个国家或地区中，九成出现自由度下降。

报告指出，全球只有不足一成四的人口居住在最自由的四分之一的国家中，当中前十位依次是瑞士丶纽西兰丶爱沙尼亚丶丹麦丶爱尔兰丶瑞典丶冰岛丶芬兰丶荷兰及卢森堡。但住在自由度最差的四分之一国家的人口，却占全球人口近四成，当中包括人口最多的中国，它以5.22分位列第152名，而在亚洲区而言，中国更是「包尾大班」，全球排第14的台湾，则是亚洲最自由的地区。

人类自由指数涵盖全球98.1%人口，而这份2022年报告需要使用2020年的资料，是因为这年是有充分数据可用的最近一年，而部分国家由於资讯量不足并未列入评分，北韩和古巴便是一例。

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