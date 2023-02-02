继帕维尔之后捷克众院议长埃达莫娃三月将率团访台

台湾/捷克

捷克总统当选人帕维尔日前和台湾总统蔡英文通话，引发北京不满。紧接着，捷克众议院议长埃达莫娃三月份也将率团访台，台湾外交部长吴钊燮昨天与埃达莫娃视讯通话，重申台捷民主伙伴友好关系，并针对埃达莫娃访台规画、近期双边关系发展及多项合作议题广泛交换意见。

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蔡英文日前和帕维尔通话之后，前天中国大陆有高达20架次战机越过海峡中线，吴钊燮说，这是中国大陆见不得台湾被朋友拥抱做出的反应。

在和埃达莫娃的通话中，吴钊燮告诉对方，乐见台捷在各领域的交流合作不断开展与深化，捷克无惧威权政权的胁迫，坚守自由、民主、尊重人权的价值，持续增进双边情谊，深受台湾人民感佩与尊重。两人通话约20分钟，吴钊燮并感谢捷克与台湾共同支持及援助乌克兰。

埃达莫娃则表达高度期待访台之行，也提到帕维尔与蔡总统通话，彰显捷克对台湾的支持及民主阵营团结的力量。埃达莫娃并高度赞扬台湾为乌克兰提供的各项协助，相信未来协助乌克兰战后重建，会有更多合作空间。

捷克前总理托波拉内克31日曾在推特发文指出，「台湾永远不会是中国的，就像南韩不属于北韩，乌克兰不属于俄罗斯一样。」

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