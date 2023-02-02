美前印太司令部司令台北会晤蔡英文，盼深化双边关系

台湾/美国

2023年2月2日，美国前印太司令部司令戴维森在台北，与台湾总统蔡英文会谈。

美国前印太司令部司令、退役美海军上将戴维森（Philip Davidson）近日率美国智库全美亚洲研究所（National Bureau of Asian Research也译作：国家亚洲研究局）代表团访问台湾。2月2日，戴维森一行在在台北与总统蔡英文举行会谈。如何应对印太地区面对的安全挑战是核心议题。

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戴维森一行1月30日抵达台北。除与台湾总统蔡英文会晤外，也与台湾国防部、国安会、陆委会等政府部门负责人以及智库团体会谈。

自2016年民进党领导人蔡英文当选总统后，台海两岸关系迅速恶化。北京对台湾的政治、经济和军事压力不断提升力度，以致台海紧张关系是否会最终走向冲突成为全球热点话题。

戴维森2021年卸任美国印太司令部司令以前，就已经在国会作证时，提醒警惕中国试图取代美国在国际秩序中发挥的作用的努力。当年年底，他在接受媒体采访时曾表示，担心未来六年内，台海会出现突发事态。

2日，台湾总统蔡英文感谢戴维森对台海议题的关注和对台海安全做出的贡献。她并表示，台湾有决心也有信心，更有能力保卫家园。

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