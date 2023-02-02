香港去年经济料收缩3.5% 逊预期  港府称今年将复苏

香港/经济

受疫情冲击和外贸表现疲弱，香港去年第四季经济增长(GDP)料按年收缩4.2%，较市场预期收缩2.9%为差，以致全年的GDP按年亦收缩3.5%，较港府预期的收缩3.2%和市场预期的3.1%为差。但港府相信，随着香港走上复常之路，经济亦会复苏，今年GDP有望重回正增长；多家银行亦有相同估计，其预测增幅由3.5%至5%不等，较上月初不同银行的预测增幅有所收窄。

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港府统计处昨(1日)午公布本地生产总值预先估计数字，在去年的各分项中，除政府消费开支按年增长8.1%，其馀均告下跌，按跌幅排列，依次为货品出口(按年下跌13.9%)丶进口(跌13.1%)丶本地固定资本形成总额(跌8.5%)丶服务输入(跌1.4%)丶私人消费开支及服务输出(跌0.8%)。

港府发言人解释，香港去年在外围环境急剧恶化及跨境陆路货运受阻下，整体货物出口大跌；本地需求先受第五波疫情影响，後则受金融状况收紧拖累。展望今年，香港经济将会复苏。发言人解释，虽然先进经济体增长放缓将为香港货物出口带来挑战，但预期中国内地经济加快增长，以及跨境货运限制放宽，会为香港经济带来支持。此外，随着香港取消旅客隔离检疫和恢复与内地通关，料入境旅游会强劲反弹，支持服务输出复苏。本地方面，经济前景改善应能提振私人消费，加上劳工市场强劲，固定资产投资也会受惠。

随着港府公布最新经济数据，多家银行发表或修订今年的经济增长预测，当中，东亚银行把GDP预测由3.5%调高至5%；信银国际预测为表近4%；大新银行预测为3.6%；恒生银行和高盛同料香港今年GDP为3.5%。上述幅度较不同金融机构在1 月上旬时的估计有所收窄，当时，巴克莱证券及汇丰银行等多家机构预料香港今年的GDP增幅介乎2.1%至6.5%不等

翻查资料，香港回归廿五年来，有五年出现经济收缩，最近三次是在2019年反修例运动起，而在2020年的历史性收缩6.1%後，翌年大幅增长6.4%。

信银国际首席经济师卓亮指出，今年疫情影响已较明朗，虽然外围经济不景仍影响中国出口，以致香港出口今年仍会下跌，但去年第四季的两成跌幅不会是常态。而占本地经济六成的本地私人消费，今年可望上升4%以上，料可带动整体经济有接近4%的增长。他期望，在上季低基数效应下，今年首季GDP增长可望转正。

作为预测最乐观的东亚银行，其首席经济师蔡永雄解释，与中国通关除了为旅游和零售业注入强心针外，正面效果将传递至跨境金融丶保险和医疗等各行业，惠及整体消费丶投资及就业市场等多方面，足以抵消环球经济不明朗和货币政策紧缩的负面影响。此外，该行把香港今年通胀率维持在约1.9%的温和水平，失业率则加速回落至接近全民就业的3%。

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