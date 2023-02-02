驻法代表处喜迎兔年酒会 40多位法议员热情参与

台法关系

台湾驻法代表吴志中昨晚在代表处举行喜迎兔年酒会，邀请法国议员与学者共同庆祝农历春节。法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）和国民议会友台小组主席博德黑（Eric Bothorel）及关注台海局势的学者共有40多人热情与会。

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吴志中代表在致辞中强调出，台湾与法国双边关系在过去一年有长足发展：法国去年正式接待台湾立法院长游锡堃与监察院长陈菊来访，此外，时任文化部长李永得，国科会主委吴政忠等人皆受邀访法。2022年法国也派了4个国会访问团前往台湾，为欧洲国家中最多。特别是在美国众议院佩洛西访台中国8月进行大规模围台军演之后，法国更是欧洲第一个派遣国会访团前往台湾表达支持的国家。他在此透过新春酒会替蔡英文总统再次传达对法国两院议员感谢之情，以及新年祝愿。

法国参议院友台小组主席李察致辞时呼应说，访台期间见证到台湾对自由民主价值的坚持，防疫政策的成功也令人印象深刻。针对中国在台海的军事挑衅，他将敦促政府协助台湾，他相信，法台关系将循此途徑不断深化，共同为全球的和平、稳定与健康繁荣做出更多贡献。据了解，今年上半年，李察参议员计划再组团访台。

疫情爆发前曾两度访台于去年底新出任国民议会友台小组主席的博德黑议员也表示，将续在国会推动支持台湾，延长和扩大与法国理念相合的台湾，双方在多种领域的合作道路。博德黑还幽默地说，他的选区靠大西洋，有俗谚说“船员讨厌兔子”，不过，兔年对台湾，一定会是美好吉祥的一年。

确实，台法双边关系继2021年出现实质突破，当年法国参议院和国民议会相继通过支持《台湾参与国际组织工作与多边合作论坛》议案，2022年台法之间的国会外交再获强化，在此一良好基石上，吴志中对记者提问新的一年里国会外交将有何种突破时回答，中华民国台湾在世界上是一个非常特别的国家，200多个国家中，台湾是第16大贸易强权，成是第20大经济强权。2022年，台湾个人生产总毛额也超越了日本与韩国。全世界目前都在讨论台湾的半导体产业。可是，台湾竟然无法跟其他国家一样跟各国政府正常地对谈，探讨共同的利益或者大家怎么去看待人类的未来。所以说，台湾有相当程度也是唯一的要依靠国会外交，即依靠议员们来共同讨论如何维护人类和平。与其说突破，前面提到的前年与去年的重要突破，像这些实质的行动，吴志中认为，今年仍可以期待法国国会议员会继续支持台湾，其实从今次法国议员踊跃参与新春酒会，人数创下新高，就可以看出来，就连乌克兰国会领袖也来了！据吴志中表示，今年兔年他对对法国议员更加支持台湾的行动和力道，感到相当乐观。

吴志中代表特别提到今年4月15日世界台湾商会将在巴黎召开年会，届时约有8000名该会会员与会，可望为法国引入有潜力的商机。而本次台湾内阁改组后，外交部微调，政务次长意外擢拔经济学者李淳，这让外界推测接下来台湾政府将更积极地拓展经贸外交。吴志中就此对记者指出，在全球如此关注台湾半导体产业之下，台湾会期待在经贸外交上会有更多的突破。

至于法国立法机构有无可能推出类似美国的《台湾关系法》的提案，吴志中代表认为，以目前的政治氛围，发展一个法律框架，不一定对台湾有全面的利益。而且他现在也思索两国关系除了正式邦交之外，应该可以有更多地想象空间，有时候不一定要一个法律来架构它。尤其是在后疫情时代的双方关系，我们可以期待大家更去发挥想象力，而不仅局限于政治外交关系。

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