中港本月6日起陆路全通　海外旅客来港只须快测 一周後可免核酸检测入大陆

香港

中国内地和香港将於下周一(6日)起，陆路全面通关，两地人员可经所有口岸往来，毋须预约，亦不用出示针对武汉肺炎的核酸核测阴性证明。另外，境外人士来港前亦毋须持有疫苗接种纪录，但须接受快速测试才可入境，澳门居民除外。港府解释，考虑到中港全面通关会带来大量人流往来，为确保风险可控，故要求境外旅客进行快测，观察十段时期後会再作检讨。

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中国国务院今(3日)早公布，下周一起取消中港的陆路口岸通关预约安排，经港澳入境中国人士，如在入境前一周无外国或其他境外地区旅居史者，亦毋须出示新冠核酸检测阴性结果。这意味境外旅客如欲在入境港澳後七天内入境中国，仍须持有核酸检测阴性证明。

行政长官李家超随之率领多名司局级官员召开记者会，宣布中港陆路下周一起全面通关，届时所有口岸不设人数限制，不用预约，出入境前的核酸检测或其他检测要求亦会取消，人员可随意出行。另外，出入境口岸亦不限於上月公布的，而是全部开放，包括加开罗湖丶莲塘/香莲围丶落马洲/皇岗丶沙头角口岸货运亦会恢复。

对外往来方面，下周一起，香港会取消澳门入境本港的快测要求， 但台湾和海外人士入境香港则须接受快测，阴性结果才可入境。另外，当局同日会取消非香港居民来港要有疫苗接种的要求，即没接种疫苗的海外人士，都可来港。

中港上月8日起开始首阶段通关，截至昨天，有77万人次北上，70万人次南下，港府第二把手的政务司长陈国基表示，两地政府检视通关运作和疫情发展後认为，目前有全面通关条件；但过境北上前七天曾逗留海外和台湾旅客，仍要持有出发前48小时核酸检测阴性证明，3岁以下幼童则继续豁免。

医务卫生局长卢宠茂阐释说，首阶段通关以来，香港疫情并无加剧，相反，香港确诊宗数已由每日超过1.4万宗跌至三千宗；输入个案占本地确诊数目比例维持低水平，大约2.6%，来自内地的个案只是占输入个案一成六，反映内地输入个案风险较低。另外，污水检测的人均病毒量亦下跌九成；患者入院人数下降，不受资助人士到公立医院求诊的数目亦无明显上升。

另外，跨境中学生每日往返香港上课将於下周三(8日)起恢复，两星期後，即本月22日，才恢复小学丶幼稚园和特殊学校跨境生跨境上课。陈国基说，这主要考虑不同年级学生的自理能力丶过关便利和校巴服务而作出的安全有序安排。至於学生申领回港证安排，将统一由校方办理。

李家超期望，因首阶段通关而动起来的香港，下周一陆路全面通关後，可广泛提振人文交流，全方位向世界和中国内地推广香港，令市面更活跃。

中国因疫情而自2020年初起封关，香港蒙受其害，经济亦备受冲击，时隔三年，两地自本年1月8日起逐步通关。

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