英智库：香港民主倒退至全球88位 差过利比亚和乌克兰 中国封控致跌落到156位

香港/民主指数

研究显示, 中国民主大倒退, 其管治下的香港亦不能幸免

根据英国智库经济学人刚公布的全球民主指数，两岸三地同时有所退步，但下跌两位的台湾，仍高踞亚洲区首位；下跌三位的香港则堕至全球第88位，指数创十六年新低，排名在北非的利比亚和战争中的乌克兰之後；而中国大陆则大跌8位至全球第156位，接近最不民主的十个国家。

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经济学人按「选举过程与多元化」丶「政府运作」丶「政治参与」丶「民主政治文化」及「公民自由」五个大类为167个国家及地区评分，并据此於昨(2日)午公布「2022年全球民主指数」。

根据报告，以10分为满分，香港以5.28分在全球167个国家和地区中排名第88，评分按年下跌0.32分；当中以「选举过程与多元性」得分最低，只有2.75分，较肯尼亚和土耳其更低。若与2016年最高分时的6.5分相比，更已下跌1.22分。经济学人解释，香港实施《港区国安法》後，香港要组织独立工会日益困难，导致民主相关指数下降，而随着政治情况恶化丶自由空间收窄，去年香港的资深公务员出现逃亡潮，令香港公务员质素下降。

港府一向不承认公务员体系有离职潮，但根据公务员事务局数字，2021/22年度有逾万名公务员流失，占实际员额约5.9%；当中接近四千人属辞职，人数按年大升约一倍，比率亦由超过1%升至2.1%。及至上月，该局文件指出，2022/23年度首季，即去年4月至6月的一季内，有944名公务员辞职，辞职率为0.54%，这人数较之前一个财政年度平均一季有933人辞职略为恶化，意味经过港府努力之後，情况并未改善；而人员流失严重的警务处，空缺最多，经放宽招募条件至非香港永久居民，为中国大陆人士开方便之门後，效果仍不理想，初级警务人员成为政府内最缺人的职系。其後空缺最多的依次为食物环境卫生署和教育局。

俄罗斯民主倒退最烈 中港拖累亚洲停滞不前

全球而言，2022年的民主平均分有5.29分，较前一年进步0.01分，原因之一是各国解除防疫措施。在通关和俄乌战争的矛盾背景下，指数指出，最民主的头十个国家或地区依次为挪威(9.81分)丶纽西兰丶冰岛丶瑞典丶芬兰丶丹麦丶瑞士丶爱尔兰丶荷兰及台湾(8.99分)。

位居亚洲区排名首位的台湾，其「选举过程与多元性」细项更获得满分的10分。至於中国大陆的民主指数则持续下降，由2.21降至1.94，为自2006年发布民主指数以来最低，亦令其排名下滑至全球第156名。报告指出，中国因应清零政策而实施的严厉封控措施，是在各地掀起反对浪潮後才放弃，但中国却加以打压，令中国的民主分数滑落。

报告又指出，受中国丶香港和缅甸民主倒退影响，泰国和斯里兰卡等地在民主上的进步被抵销，以致亚洲整体的民主进程停滞不前。报告续称，香港和韩国等地的强势领袖与民主的矛盾日益增加，导致亚洲地区的政治文化得分下跌。

另外，俄罗斯是全球民主衰退幅度最大的国家，排名从2021年的第22名下坠至第146名。至於排名上升的国家中，智利丶法国及西班牙更从「瑕疵民主」（flawed democracy）进步到「全面民主」类别，主要归功於解除侵犯公民自由的防疫措施。

而排名榜末的三个国家，分别是得1.08分的朝鲜丶获0.74分的缅甸，以及只有0.32分的阿富汗。

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