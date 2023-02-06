佛光山开山宗长星云法师辞世享寿97岁

台湾/社会

佛光山开山宗长、国际佛光会创办人星云法师5日下午离世，享耆寿97岁。星云法师1967年在台湾创建佛光山，毕生提倡「人间佛教」，力主入世佛教，让台湾佛教走出传统框架，在台湾佛教史上具开创性地位。

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星云法师生于1927年，江苏江都人，1949年来台湾担任「台湾佛教讲习会」教务主任及主编「人生杂志」。1964年建设高雄寿山寺，创办寿山佛学院，1967年在高雄开创佛光山。

星云法师罹患糖尿病40多年，2011年中风，经治疗后病况稳定，持续在全球奔走弘法；2016年再度中风，移除脑部血块，此后较少公开露面。星云法师中风后身体状况走下坡，每两天要进高雄长庚医院洗肾，他意志力强韧，曾告诉医疗团医师「出家人不怕死」。

星云擅长以通俗化方式解说佛法，用大众化形式让佛教融入生活，首创佛教唱片跟电视弘法，2011年底落成的佛陀纪念馆，则是他希望藉园区、活动，甚至美食吸引大众亲近佛法的又一创举。

佛光山有很多佛法、文教、慈善、和传播组织，至今拥有全球道场超过200所，佛教学院10多所，出家弟子超过一千人，信众数百万人。1991年创办的国际佛光会，在全球拥有170多个协会，并因积极在第三世界从事教育、慈善工作，在2003年成为台湾第一个具联合国非政府组织特殊咨询委员地位的佛教团体。

星云看重文字及传播力量，创办佛教第一份日报「人间福报」，并设立人间卫视等。2008年，他以写书的版税等成立公益信托教育基金，接连举办POWER教师奖、真善美新闻传播奖与华文文学星云奖等，在教育、新闻和文化界都散播影响力。他在1998年提倡「做好事、说好话、存好心」的三好运动，至今在台湾仍耳熟能详。

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