香港倾斜：特首外访中东两国 谈护港沙投资协定 欲推阿美来港上市

香港/政治

受美国制裁的香港特首李家超，正率团出访中东的沙特阿拉伯(沙特)及阿拉伯联合酋长国(阿联酋)，他与沙特投资部大臣会晤後公布，两地政府将启动促进和保护投资协定谈判，并会游说全球最大石油企业丶全球最高市值排名第三的上市公司沙特阿美(Saudi Aramco)来港上市。而在外访首日，两地同股市和企业已签署五份合作备忘录或合作意向书，但未知涉及金额。

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为期一周的中东之行是李家超上任後首个以国家为目标的外访地点，而7月上任的他，曾次外访是去年11月中旬到泰国参与亚太经济合作组织会议(APEC)，期间主要与东南亚国家领导人会晤，未见与欧美国家领袖碰头，可见侧重点已由与香港经贸关系较为密切的欧美，转至东南亚和中东。

有关趋势，与浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛去年12月向本台指出的吻合，他当时指出，美国日益视香港为中国大陆一个普通城市，有措施和建议削弱香港在国际社会作为「中西枢扭」的吸引力，港府惟一出路是加快转向东盟及其他「一带一路」国家发展。

李家超的中东访问代表团逾三十名成员，当中包括律政和经贸的五名司局级官员，随行的三十多名商界翘楚除来自一般经贸外，还有创新科技及运输物流界代表。

他抵埗後，首先於昨(5日)早与沙特投资部大臣法力赫(Khalid Al-Falih音译)会晤。李家超其後在脸书公布，双方同意加强扩展两地的投资和贸易，两地政府将启动促进和保护投资协定谈判，认为谈判可加强投资者的信心及扩大两地之间的投资流动。

他在会上提到，两地拥有很多共同想法和目标，期望此行将两地在不同范畴的关系提升至更高层次。他其後在晚宴上指出，沙特正推动《2030年愿景》，成为海湾地区强大经济体，外国直接投资正不断增长，香港作为国际金融中心，可与沙特加强双边合作。

沙特：正转型为全球供应链中心 香港：可配合愿景

在同一场合致辞的沙特投资大臣亦表示，当局正将沙特转型为全球供应链中心，中港公司将会有很好的机会，可以利用沙特作为平台。

两人又见证两地多家企业签署合共五份合作备忘录或意向书，其中一份是由香港交易所及沙特证交所集团签署；另外，人工智能企业商汤科技亦与当地两家企业签署合作意向书。

李家超一行人亦参观了当地的「未来城市」展览，了解当地发展智慧城市的规划；另又与当地主权财富基金「公共投资基金」(PIF)副主席会面，而他虽然在抵埗时表明，会鼓励沙特国营石油公司阿美来港上市，但由於今晚便启程转往至阿联酋阿布扎比访问，故不能到阿美业务较集中的沙特东部，只能寻求机会与阿美代表会面并游说。另外，他又说，会尽量优化上市规则，吸引新企业及新科技公司来港上市，为香港争取商机。

在全球市值最高上市公司三甲浮动的沙特阿美，去年中时市值24300亿美元，超越苹果成为全球市值最大公司，截至昨日，其市值约7.06万亿沙特里亚尔，约值1.88万亿美元，在全球排名第三。阿美一度传言有意来港上市，但最终在2019年12月於当地证券交易所上市，成为全球最大的首次公开招股(IPO)。其後有消息传出，指阿美将继续在国际的交易所寻求上市，目标可能是日本或中国，但始终未落实二次上市计划。

港府自2010年代起加强对中东引资，时任财政司长曾俊华更於2014年首度访问中东，以国家计算，当时香港与阿联酋的出口贸易排第11位，转口贸易则排第12位；至於与沙特的贸易额，则只及与阿联酋的六分一左右，货值约为十多亿美元。近四年，港沙的进出口贸易总额均超过百亿美元，受反修例和疫情影响十分轻微。

代表团今晚抵达阿联酋阿布扎比後，会逗留两天，8日下午再转抵阿联酋迪拜访问，李家超指，香港可配合阿联酋的“We the UAE 2031”，加强双方的贸易丶投资和文化联系及合作。代表团预计11日早上返抵香港。

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