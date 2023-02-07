共军气球若进领空 台国防部：能掌握、能应处

台湾/中国气球

中国侦察气球进入美国领空，而且飘过北美多处敏感军事地点，虽已被美国战机击落，但余波荡漾尚未消停。如果中国气球进入台湾领空将如何处理？台湾国防部发言人孙立方今天表示，能掌握、能应处，若具威胁会按相关处置规定应处，“包括各种可能的手段都会采用”。

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美国国防部4日派F-22战机发射AIM-9X空对空导弹击落中国气球，据台媒上报消息，台湾国防部7日举行例行记者会，国际传媒都十分关切台军将如何处置类似的案件，是否比照美军作法？据国防部联三作计室防空暨资战处处长庄鸿文指出，针对空飘气球，目前所有联合情监侦系统均可有效掌握，以及适当手段应处，相关应处规定也会提供各部参考。

要是中国侦察气球飘进台湾领空，是否等同共军第一击？是否击落？庄鸿文对媒体这些疑问回答说，情监侦系统若掌握到气球目标，会依威胁程度实施判断，若具威胁会按相关处置规定应处，包括各种可能的手段都会采用。

至于中国是否曾使用过间谍气球对台湾进行侦搜信息，要什么情况下才会动用武器加以拦截等问题，上报引述了国防部情次室情报整备处处长黄冠诚表示，进入台湾周边相关航空器，包括空飘、探空或间谍气球等在内，军方会运用相关情监侦手段，作好相对应处并掌握。至于是否需拦截或攻击，按相关置规定应处，而气球型别辨识，涉及国内情监侦手段，则不便透露。

另外，孙立方补充说，空飘物在突规中都有相关明确规范，部队会据此作相对应处置，但细部处置方法属于军事机密范畴，不会作详细说明。对台海周边所有空飘物的动态，军方运用联合情监侦手段都能够明确掌握，他们来的汽球也有许多不同种类，也有不同威胁，我们会依状况作相对应应处，视威胁状况作适当处置。

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