夏立言二访或见王沪宁 遭质疑“统战戏码第二幕”

两岸关系

国民党副主席夏立言将在8日再度访问中国，对此，台湾基进台北市党部主委吴欣岱脸书质疑夏立言“访中2.0，为统战戏码第二幕”。据消息人士说，除已知的宋涛外，夏立言还有可能会与王沪宁见面。

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吴欣岱7日在脸书上指出，中共党主席习近平曾在2019年1月2日讲过，对一国两制的台湾方案，要从台湾各界来展开协商，表示接下来中共对台的攻势将不限于政党，国民党将不再是习近平想要一统台湾的主要工具。

脸书上她写说，从当初裴洛西来台，中共开始不断提升武力威胁，无论是夏立言访中、国民党在去年地方选举胜选后，中共攻势都从未停歇就可以看得出来。她认为习近平可能觉得“等国民党取得执政权、交出执政权已经太慢了！我都几岁了！”

她的看法是，“国民党是利益取向，只有在两边摇摆、模糊地带才有生存空间。” 中共可能觉得，这样的工具太鸡肋，食之无味、弃之可惜，不如把资源投注在其他产业界，反正国民党定期会带代表团来朝贡，偶尔买买高粱也不吃亏，让国民党附随组织跟着起舞即可。

吴欣岱表示说：“不然可以请夏立言，公开谈一下，国民党到底安什么好心？” 她又指出，夏立言去年访中1.0时，曾说“卖台也要有东西好卖”，而后双方就在没有陆委会授权的情形下，擅自就《海峡两岸经济合作架构协议》早收清单、两岸航点、小三通、农产品检验等议题进行讨论，实为交易。

文中最后她质疑国民党，从选举后到现在已经用这些议题闹了多少次了？现在还要去访中2.0，“你们的统战戏码到底还要演几出？”

另据台湾联合报6号引述消息人士指出，夏立言此行将前往上海、武汉、北京等城市进行座谈会、会见新任国台办主任宋涛，预计17日回台。主要目的仍是关怀台商与台湾民众，以及促进两岸逐步恢复正常交流往来。

值得注意的还有去年中共20大后大陆涉台官员大换血，夏立言此行也将向陆方表达希望能继续维持国共两党既有沟通联系管道。

该报导说，除将与宋涛会面外，也不排除与中共政治局常委王沪宁会面的可能。

王沪宁据信将在今年三月接替汪洋出任全国政协主席，并兼任中共中央对台工作领导小组副组长。

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