报告：香港输俄货值急增 评论指华以香港助俄规避制裁

香港/中俄贸易

一份研究报告指出，在欧美因俄乌战争而在去年春制裁俄罗斯之际，中国输俄货值大增，特别是在可转为军用的半导体方面，大部分从香港转运，令香港一跃成为俄国入口半导体的第二大运输地；单是去年11月，中港出口便占了俄国半导体总量中位数的55%。以美国为基地的香港民主委员会认为，报告显示香港日益被中国利用来协助俄罗斯规避半导体方面的制裁。

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新成立的非政府组织「银镇政策加速师」(Silverado Policy Accelerator意译)上月发表研究报告，以海关数据指出，俄罗斯因应制裁而改变入口货的来源地，而中国则满足了俄国的科技需求。报告以半导体丶手机丶洗衣机等大型家电丶客用汽车，以及汽车零部件等五种货品作研究，中国及一些前苏联成员国增加了对俄出口，不单令俄国整体入口得以复兴，更使俄国得以入口在制裁中无法入口或再入口的货品。

在输入半导体方面，报告结论指，中港满足了俄罗斯的需求。报告称，俄罗斯去年的半导体入口量虽已大减，但从中国和香港的入口却大幅增加，以去年11月贷值计算，中港占了俄国战前出口中位数的55%；而在2019年，中港入口只占45%；2021年时更只占33%。报告续称，有关半导体由跨国生产商制造，然後由未受制裁的第三国运入俄国；而购入这些半导体的俄罗斯公司，被指是军方供应商。至於入口贪品则主要是处理器丶控制器及以「其他」类别入口。

俄国有备而来：开战前入口和储存量大增

根据报告图表，在2021年，中国是俄国最大的半导体来源地，占入口总量约两成七；而香港则是仅次於荷兰的第二大转运地，约占出口俄国的两成三。事实上，香港出口往俄国的半导体货值自四年前起逐步增加，由2019年1月的1000万美元(下同)呈上升趋势，在2021年底达致高峰的三千多万，但随藉俄乌战争爆发而插水式下跌至500万，并在同年内”V”形反弹至过往的高峰。

报告认为，当局要加强协调和执行力，以堵塞制裁漏洞，以免俄国藉新贸易伙伴和供应网络来「适应」制裁，特别是有关半导体的入口，因为先进的商用半导体可同时作民事和军事用途，例如节点大的半导体，功率亦大，可作多种军事用途。团体建议美国及其盟友，查出俄罗斯的新供应商後，可考虑扩大制裁范围。

报告同时发现，俄罗斯在入侵乌克兰前的几个月，货物进口量和储存量大增，反应该国有所准备，以致开打後，该国的消费品丶半导体货量充足。

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