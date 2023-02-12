大陆组团赴台吊星云法师无法成行引发争议

台湾/星云法师葬礼

由于台湾陆委会没有核准部分大陆官员入境追悼5日去世的星云法师，国台办11日批评陆委会罔顾基本人道主义，粗暴拒绝大陆吊唁团赴台，严重伤害台湾佛光山广大信众感情。大陆的吊唁团决定更改行程，今天(12日)前往佛光山祖庭江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师。

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国台办发言人朱凤莲表示，星云法师在台湾圆寂的消息，大陆有关方面高度重视。应佛光山邀请，国台办、国家宗教局、中国佛教协会及江苏省等有关方面组成吊唁团，原定11日到14日赴台吊唁。连日来，吊唁团38人在佛光山协助下循正常途径统一办理赴台手续，并按计划在11日上午到首都机场集合准备出发。但由于台湾方面阻挡，基于团进团出，吊唁团最终无法成行。

针对国台办的说法，台湾陆委会响应表示，大陆官方吊唁团中有12人是台办或统战部门的现职官员，因为过去曾发生遭到台湾民众尾随抗议的事件，因此希望国台办能够先循既有联系机制，联系陆委会，以便协助在台行程顺利进行，避免发生纷扰。

陆委会并表示，受理佛光山申请案时，并没有看到陆方提出38人是以「吊唁团」形式来台，也没有表明是「团进团出」。希望相关大陆人士都能如期来台参加典礼。

陆委会前副主委张显耀表示，大陆台办系统或官员来台，如果是政策性或政治性活动，当然会透过这些机制管道，但星云法师圆寂的吊唁活动属于「民间交流」。他批评陆委会的作法对法师不敬，刻意阻断两岸重新交流的机会。

台湾舆论分析指出，陆委会显然是希望利用这次机会，营造出即使没有北京当局设下的政治前提，两岸还是可以重启官方沟通协商的假象，但却反而失去陆方官员来台接触的机会，最后可说失算了。

台湾陆委会坚持的「联系机制」是2014年，主委王郁琦访问大陆时，与国台办主任张志军建立的。比如这次，可由国台办交流局与陆委会联络处先联系沟通申请。但国台办在2016年就表明与陆委会的联系机制前提是「九二共识」。

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