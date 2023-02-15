47人案现「排队党」阻旁听 有主事人涉「爱国组织」 评论指欲削关注 似大陆

香港/47名泛民主派初选案

涉及47名泛民主派的「35+」初选案开审至今已进入第八天，但自首天开始已出现的收费排队取筹但不旁听人士继续出现，网媒《独立媒体》以记者「放蛇」方式报道，有一个负责组织「排队党」的「蛇头」，与号召港商回中国创业时获统战官员接见的组织相关。评论员桑普批评有关做法是要把香港的审讯与大陆的司法看齐，达到减少此案曝光率和对在审被告精神支持的卑鄙目的。

广告 继续浏览后续

不少香港传媒连日报道，指有排队取筹号以进入法庭旁听的「市民」，根本不知道自己来旁听什麽案件；排队人士中，有人声称排队一小时可获150港元(下同，折算近18欧元)，亦有人称通宵排队一晚可获800至1000元；部分人持筹入座後，於开庭前便离去，亦有人旁听一会儿後离去，令庭内出现近半数空位的情况。根据传媒观察，这些疑似「排队党」各种年龄段都有，除港人和操中国内地方言者外，还有来自非洲丶巴基斯坦和印尼等地人士。

曾报道「排队党」现象的《独立媒体》14日报道，其记者日前透过一个召募散工的通讯群组，得知有人以800元薪金召募在审讯「47人案」的西九龙法院当「排队党」，通宵排队12小时至早上法庭派筹，「一手交筹一手交钱」。该记者成功报名，获安排加入统筹上述行动的手机群组「13/2西九精英群」，群组内有八至九人，其後有感警方可能会查手机而改名「13精英群」。

该名记者通宵排队时发现，现场有不同的「排队党」群组，部分更采取轮更制，而他在取得14日的桃红色「正庭」(即正式审讯的法庭，不是透过直播视频旁听的延伸庭)筹号後，经指示进庭後即离开，并在法院附近的公屋交收，现场有男子负责派800元酬劳，另有一名女子则手持一叠桃红色纸。「蛇头」事後又说，数日内仍有排队工作。

2023年2月6日，香港泛民主派初选47人案开审以来，排队党在法院附近一个公园内交收旁听席筹号, 小图为蛇头在派钱 © 香港独媒图片

「蛇头」与爱国组织有关 组织澄清已非会员

《独媒》另一报道则集中谈「蛇头」身分，报道称，管理排队党群组的其中一人名范功健，显示他是「S.P.C.青创家协会」理事，而卡片提供的网址则连接至「S.P.C.国际年青才俊交流协会」(本台发现，该网页亦是「S.P.C. 义工团」所有)，该会宗旨一开始便订明是「贯彻中华人民共和国一国两制发展方针；拥护香港特别行政区依法施政。」网页亦显示两会有属会关系，《独媒》曾向范查询，但对方以正在工作为由没有回应。

声称有逾百名活跃会员的「国际年青才俊交流协会」，其脸书在该会前日上载的广州引资交流活动下的回应区对《独媒》报道作出澄清，指「这个(按:不知是指范功健抑或青创家协会)已经并不是我们本会的人，招摇作骗行骗， 如属实马上报国安」。 不过，同一脸书显示，两会在去年12月仍一起举办「S. P. C. 国际年青才俊交流协会暨S.P.C. 青创家协会 2022就职典礼」，12月中又一起发文庆贺沈豪杰当选港区人大代表。

脸书又显示，上述引资活动在本月13日发帖，指12月中时曾急速到广州和区委统战部副部长及其侨办官员会晤，商讨该会引进实质商家回国创业的情况，并促请有兴趣者於本月月底前与该会联络，拟於下月在香港举行首次会议。

桑普：「排队党」令被告失「奥援」 亦有指欲阻领事旁听

从香港赴台湾的评论员桑普今(15日)早在其社交平台频道指出，「排队党」会把真正关心「47人案」的市民排拒在庭外，目的之一是减少此案曝光率，另亦可削弱对被还柙逾700天的被告的「奥援」。他解释，被告长时间还柙，忧郁难免，出庭时看见有支持者已是一种精神支持，但现时放眼只见「排队党」，会感觉失去支持。

桑普批评，这是中共以不同手法令香港审讯变成与大陆司法一模一样的状况。他以诺贝尔和平奖得主刘晓波的审讯为例指出，大陆审讯维权人士时总是禁止真正的公众旁听，手法包括不事先通知开庭时间丶禁止其他人接近法院，而香港现在虽未把所有旁听席全取，但已取走一半，不排除在馀下的八十馀天审讯中，中共会按情况改变策略，甚至全取旁听席。

但另有记者估计，现时「排队党」排在人龙的前部，是要阻碍欧盟等领事馆人员入「正庭」旁听，而即使领馆人员最後能取得延伸庭的旁听号，亦不能全面观察庭审情况，因为延伸庭播放的是定镜，有时连发言的辩方律师是谁也不知道。

司法机构现时在「47人案」派发四百多张筹号，派完「正庭」旁听筹号才派延伸庭的，司法机构回应「排队党」问题时称，会继续密切注视情况，适时调整有关安排，包括若聆讯法庭有空置15分钟或以上的公众人士座位，相关入庭筹号便会失效，职员会在不影响审讯的情况下，安排在法庭延伸部分的旁听者转往聆讯法庭旁听。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅