美国国会议员提交法案撤销香港驻美经贸办事处

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美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）主席、共和党籍众议员史密斯（Chris Smith）与共同主席、民主党籍参议员默克利（Jeff Merkley），17日提交法案，撤销香港驻美国经济贸易办事处。提案指出：香港的“一国两制”遭中共严重干预，香港驻美经贸办事处已成为中共政府的附属物。

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民主党籍联邦众议员麦戈文（Jim McGovern）和共和党籍联邦参议员卢比奥（Marco Rubio）也参与提案。

提案的名称为《香港经济贸易办事处认证法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act）。提交法案的议员们透过新闻稿表示：这项法案说明一个悲惨的事实，亦即香港人民曾经享有并受到国际法保障的公民与政治自由正在迅速消退，香港经贸办已成为中国额外的外交前哨。

提案要求美国总统在法案颁布后30天内，证明包括华府、纽约与旧金山三个香港经贸办是否值得延长目前享有的特权、例外与豁免。若美国总统证明不应再享有外交豁免，香港经贸办将在6个月内终止运作；但若总统认为香港经贸办应继续享有外交特权，国会有权提出否决决议。若决议获得通过，行政部门必须撤销香港经贸办外交特权。

这项法案与卢比奥等人在2022年12月分别于参众两院提出的法案内容相同，但当时来不及完成立法，在新一届国会开议后，国会议员再次提出这项法案。卢比奥办公室发表声明说，香港经济贸易办事处是香港特别行政区驻美国的官方代表处，享有一系列特权、例外和豁免。香港驻美经贸办当时被授予这些特权的前提是，香港不受中国共产党的威权控制。但是，北京于2020年在香港实施了严厉的《国家安全法》，这一现实发生了变化。

美国一些议员们认为，香港驻美经贸办现在已经成为中国共产党的喉舌，用来掩盖和模糊其长期侵犯香港人权和其它北京视为威胁团体和人士权利的事实。默克利参议员表示，香港从一个开放的社会转变为北京专制控制下的另一个中国城市，因此失去了单独对待香港经济贸易办事处的理由。

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