康纳等四位美国众议员访台21日会见蔡英文

台湾/美国

美国联邦众议员康纳于2月19日到23日率团抵台访问，成员包括联邦众议员冈萨雷斯、欧清杰及杰克森。对于美国四位跨党派联邦众议员到访，台湾外交部表达欢迎。接下来还有其他美国国会议员将陆续访台。据统计，2022年，至少已有37位美国国会议员访问台湾，人数之多，创近十年来新高。

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台湾总统蔡英文21日将在总统府会见康纳等四位众议员，访团也将拜会台湾相关部会的首长，就强化台美安全与经贸伙伴关系等议题交换意见。此外，他们也将拜会产业人士。

台湾外交部说，这次来访的四位联邦众议员都是台湾在美国国会的重要友人，过去几年在强化台美安全合作、台湾参与「印太经济架构」（IPEF）及参与「世界卫生组织」（WHO）等重要议题上，也都坚定为台湾发声。

其中冈萨雷斯在前年底，全球疫情严峻时就曾访问台湾；康纳曾在去年提出强化台美公共卫生合作的「美台公共卫生保护法案」，法案核心内容已被纳入美国「2023会计年度国防授权法」，并完成了立法程序。

康纳出发访台前曾在加州表示，他关注经济议题，像半导体、制造业，要将这些产业带回加州，台湾半导体产业对他的选区至关重要。

康纳的办公室则发表声明，他此行将会晤蔡英文总统、台积电创办人张忠谋，以及美国「字母公司」旗下的Google台湾代表。

接下来还有其他美国国会议员将陆续访台。麦考尔计划在春天访问台湾，时间可能在四月休会期。麦卡锡也表达有意在今年或明年访问台湾。

康纳提到，今年他也有意在美国国务院认为适当的时机访问中国大陆，但不确定共和党众议院议长麦卡锡或众议院外交委员会主席麦考尔，会不会和他采取相同的做法。

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