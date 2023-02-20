英媒：美台官员将举行私下会晤 避免刺激中国神经

美台关系

路透社援引金融时报日前消息称，白宫下周将在华盛顿与台湾高级官员会晤。据报道，双方会谈以私下方式进行，来避免在台海局势紧张之际，北京做出强烈反应。

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报道指金融时报援引5位匿名知情人士的消息说，台湾外交部长吴钊燮和国安会秘书长顾立雄将率领台湾代表团赴美，与白宫副国家安全顾问乔恩·芬纳（Jon Finer）和副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）会面。

但吴钊燮在台北告诉路透社，他对此不予置评，也无法证实。

报道又说，美国上届政府避免透露美台这一长期外交通道的存在。不过，金融时报两年前报道吴钊燮率领台湾代表团在马里兰州首府安纳波利斯会晤美国官员后，披露了这一外交通道。

白宫和台北经济文化代表处也都谢绝置评这个将举行的会谈。

路透社说，美国和大多数国家一样，与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾最重要的武器供应国和国际支持者，这让北京方面一直感到愤怒。美国的与台湾关系法规定，美国需要确保台湾有足够的自卫能力。

令人关注的是，这次美台会谈正值美中关系处于敏感的紧张时刻。在中国高空间谍气球穿越美国领空数日2月4日被美国战机击落后，尽管拜登政府试图淡化处理，但北京强硬的反应令双方紧张关系升级。由于间谍气球危机，美国国务卿布林肯被迫取消原定访问北京的行程。

2月17日，英国金融时报报道，美国国防部主管中国事务的副助理部长迈克尔·查斯（Michael Chase）已经抵达台湾访问。截至目前，他可能是近年访问台湾的美国最高级别的国防政策制定者。

继查斯后，众议院「美国与中共战略竞争特别委员会」成员、民主党籍众议员宏·卡纳（Ro Khanna ）18日率领跨党派代表团前往台湾，以加强硅谷与台湾半导体产业之合作。

报道认为，在尚待修补的美中关系持续紧张之际，美台双方的频繁互动，将会招致中国的反对和不满。

另据中央社报道，民进党立法院党团今天表示，这表示台美官方交流升级、挺台力道也再加强，且加速中。

民进党立法院党团干事长郑运鹏、副干事长洪申翰、立委刘世芳今举行舆情响应记者会，对于金融时报报导台美将举行国安闭门会谈，郑运鹏说，除了这则报导外，也有媒体报导台美双边自由贸易协议可望于上半年达阵，这都代表台美官方交流升级。

刘世芳也表示，根据媒体揭露台美双方交流的讯息，证明挺台力道再加强，且加速中，同时，台美21世纪贸易倡议从文官层级变成政务官层级的谈判，也代表台美官方交流的层级加速升级中。

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