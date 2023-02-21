蔡英文：台湾将加强与美国的军事联系

台美关系

台湾总统蔡英文周二（2月21日）在台北会见到访的美国议员代表团后说，台湾将继续加强与美国的军事联系，并与美国及其他民主伙伴更积极合作，以应对威权主义的扩张。

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周日抵台访问的该代表团成员包括美国加州、得州、麻萨诸塞州和伊利诺伊州的四位民主、共和联邦众议员。蔡英文周二在总统府会见代表团后说，"台湾和美国继续加强军事交流，" 她强调，"台湾将与美国和其他民主伙伴更加积极地合作，以应对威权主义扩张和气候变化等国际挑战。”

蔡英文没有具体说明这一未来交流将包括哪些内容，但强调现在是台美间 "探索更多合作可能性 "的时候。“双方可共同继续捍卫民主和自由价值。”

法新社援引《金融时报》报道，在该国会议员代表团对台五天访问之前，美国五角大楼负责与中国关系的美国国防部副部长迈克尔-蔡斯周五也访问了台湾。在气球事件导致中美关系紧张背景下，此次访问再次激怒北京。

美国国会最新成立的“美国与中共战略竞争特设委员会”的成员、此次访台的议员之一加州众议员罗卡纳说，此次访台旨在扩大对台军事和国防伙伴关系，并加强美台在半导体领域的关系"。 他周二表示，"我们来台湾是要确认美台之间的共同价值观，对民主和自由的承诺”。他说他尤其珍视代表团 "与世界上最大的芯片制造台积电创办人张忠谋的会晤。”

全球经济低迷抑制需求、而美国针对中国高端芯片出口的一系列管制措施冲击全球半导体行业。在去年8月时任美国众议院议长佩洛西访问台湾后，中美关系陷入低谷，北京以在台湾周围进行大规模军演作为报复。此前美国国务卿布林肯已警告，中国可能会加快对台动武的可能时间表。布林肯本周末与中国外交最高官员王毅本周末会面，双方虽然表达了重启关系和缓的意愿，但王毅在会面中指责华盛顿散布对北京的 "错误 "看法。

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