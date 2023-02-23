中大新亚以「反共」学者钱穆宣传爱国和统战 惹猛烈抨击

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香港中文大学新亚书院国乐会与推广文化的节目上，把为反对中共摧残文化而南下香港创立新亚书院的国学大师钱穆以人工智能全息影投射在新亚书院的圆形广场上，遭中大校友和教师猛烈抨击

继更改校徽风波後，香港中文大学再出现引发争议事件。事缘该校新亚书院国乐会与推广文化的节目上，不单大唱有「第二国歌」之称的《歌唱祖国》，还把为反对中共摧残文化而南下香港创立新亚书院的国学大师钱穆以人工智能方式重现当场，宣扬「一个中国」，遭中大校友和教师猛烈抨击，指校方此举十分无耻。

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不少新亚书院毕业生在社交媒体表达不满，主要批评中大和新亚书院向中国献媚，当中，时事评论员刘细良指出，新亚书院容许中共大外宣组织如此利用一生反共的钱穆宣扬中共的民族主义，是「狎玩」钱穆，他「以此为耻」；一名中大现职讲师更愤言，若钱穆泉下有知，「一定会由棺材弹返起身」。不过，左派传媒《文汇报》则以整版的专题形式报道当晚节目，把被批评俨如「春晚」的节目形容为「美妙的歌舞表演为他们(指观众)留下了良好的印象」，又引述一名校内兼职教师赞赏全体合唱《歌唱祖国》的环节，可以振奋香港的年轻人。

上述名为《似是故人来》的节目是2023无锡（香港）文化旅游推介活动的一部分，由无锡政府和相关团体主办，星期一(20日)晚在中大新亚书院的圆形广场上演，当中包括以AI人工智能丶全息投影技术丶音配像等科技手段复现出身江苏无锡的钱穆的影音，让钱穆以声音和简体字寄语无锡与香港合作，呼吁无论到那里都不要忘记自己是中国人，宣扬「一个中国」需有「共同理想」。

但刘细良在其评论节目中指出，钱穆口中的中国，是中华民国，不是中华人民共和国，节目此举是把他认同的政权也篡改了。他忧虑，唐君毅丶牟宗三等文史哲大家日後也难免被人用同类方法狎玩。

钱穆逃港後赴台 续猛批毛共

另一身为中大校友的学者锺剑华亦对上述活动感到愤怒，直指是「骑劫死人」来达到政治目的，手段十分卑劣。他解释，钱穆当年表明中共会破坏中国传统文化而离开中国大陆，并在港创立新亚书院，中大管理层此举是出卖钱穆，严重扭曲钱穆的理念，做法很可耻。

在中国江苏出生的钱穆，立场「反共」，曾被中国已故领导人毛泽东在反驳美国於1949年8月发表的《中美关系白皮书》的文章中被点名批评，指他和胡适丶傅斯年等人受美帝控制，钱穆对此既愤怒又担忧会遭到迫害，同年10月便南下香港，出任「亚洲文商学院」院长，翌年，书院更名为新亚书院，继续为来自中国的流亡青年得以继续就学。他更以10月10日「双十节」为中大新亚书院的校庆日，声言新亚书院的意义和价值寄托在对国家民族的前途信仰上，因此校庆与「双十」为同一天。

他曾在1954年的创校初年校刊上撰文，表明创办书院是：「有感於共产党在中国大陆刻意摧残本国文化，故本书院特以发扬中国文化为教育之最高宗旨」，「在今日民主主义与极权斗争之下，中国青年在思想上应有正确的认识，以免误入歧途，既误其本身前途，亦遗害於国家民族以及世界和平。」

他1967年移居台湾，其後在1978年重回中大演讲时，仍猛烈批评中共和毛泽东，直指「毛泽东只学了史太林，起来要分产，结果使中国社会陷於破产，比苏联更不如，但造产不能由一党专政来造。」他当时又说：：「中国共产党凭藉政治专制来改造社会经济，这种改造必然仍然是破坏性，而非建设性，这是一无办法的。」

北京早前曾以同样的AI技术和全息投影功能，把誓言不平反六四便不回中国大陆献唱的已故歌星邓丽君在春晚上为中国大陆同胞献唱，亦曾引起不满，质疑有否徵得其家人同意。

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