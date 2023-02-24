中国重促俄乌对话解战火危机 未提俄罗斯撤军

乌克兰/中国

在俄罗斯入侵乌克兰一周年之日，中国发布政治解决「乌克兰危机」的立场文件，重申支持俄乌直表对话以达致全面停火，又促请国际社会劝和促谈，中方会为此发挥建设性作用。但十二点主张中，并无包括联合国刚以大比数通过丶要求俄罗斯撤出乌克兰的主张。

广告 继续浏览后续

中国外交部今(24日)早在官网发表政治解决「乌克兰危机」的立场书，首先重申应尊重各国主权，接着是敦促各方「摒弃冷战思维」，明言「地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障，……反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上」。有关用词和说法，是中方近年针对美国和北约组织东扩引发俄乌战争的说词。

接着才针对俄乌战争丶呼吁「停火止战」，促请各方克制，不要拱火浇油丶激化矛盾，避免危机恶化甚至失控；表明中方支持俄乌尽快直接对话，以便最终全面停火；期望国际社会亦坚持「劝和促谈」，帮助冲突各方为重启谈判创造条件和提供平台。中方表示，愿继续为此发挥建设性作用。

中国又反对使用或威胁使用核武器，强调「核武器用不得，核战争打不得」，以免出现核危机，并须维护核电站安全；另又要求停止单边制裁，保障粮食外运及确保产业链供应链稳定。此外，亦要求各方做好解决人道危机丶保护平民和战俘及推动战后重建。

在预告中方会发表《关於政治解决乌克兰危机的中国立场》时，负责外事的中共中央政治局委员王毅表示，文件会吸纳各国合理关切，争取形成国际社会的最大公约数。不过，文件并未提及联合国大会刚以78%与会成员国通过的俄罗斯撤军要求，事实上，中国是这次就包含撤军要求决议案投票的180个成员国中，投弃权票的32国之一。

另外，德国总理舒尔茨亦在中方发表立场前预告，不要对中国抱有任何的幻想；而作为俄乌战争中的当事国之一的乌克兰表示，中国没有就结束乌克兰战争的事宜谘询该国。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅