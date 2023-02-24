盖拉格密访台湾与蔡英文洽谈麦卡锡延后访台事宜

台湾/美国

台湾绿营知情人士今天透露，美国众议院「美国与中国共产党战略竞争特别委员会」主席盖拉格日前访台和蔡英文总统会面时，双方曾沟通有关美国众议院议长麦卡锡可能延后到2024年初台湾总统大选之后再访问台湾，台美双方应如何准备；以及众议院「美中战略竞争特别委员会」访问台湾的事宜。

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台湾总统府与外交部23日分别证实，美国众议院「美国与中国共产党战略竞争特别委员会」主席盖拉格曾在这个月17日到20日之间访问了台湾，期间拜会了总统蔡英文、副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄，以及产业界人士，并接受台湾外交部长吴钊燮晚宴款待。

一位绿营知情人士指出，麦卡锡原来预定在四月亚洲行的时候访问台湾，但因为美国本来安排国务卿布林肯要访问北京，所以一直延后，加上因为俄乌战争，美中关系还在紧绷，「将等他们谈完，才会有后续」，目前麦卡锡访台的时间都尚未证实。

国民党立委江启臣说，麦卡锡刚选上议长，要有一些成绩来累积威信，因此接连抛出听证会、访台等「抗中牌」。盖拉格先来台湾，采取「先低调，后来再披露」的形式，代表盖拉格此行属于「探路」的性质。但台美近期的许多转向台面化的交流，都是美国向世界和中国大陆传达挺台讯息的一环。

盖拉格上周末密访台湾四天返美之后，接受华盛顿邮报专访表示，希望夏天前到台湾举行听证会，然后将成果汇报给麦卡锡，让麦卡锡更能妥善规画访台之行。

华盛顿邮报还报导，盖拉格以前任议长裴洛西引发的效应为鉴，因此低调访问台湾，他惊艳于台湾政府面对北京威胁与解放军急速成长的警觉性；他说，防止台湾遭受侵略以及第三次世界大战的上上策，是对台湾挹注硬实力，逐步增加中国国家主席习近平侵略台湾的成本。

盖拉格21日曾投书华尔街日报，引述他与台湾副总统赖清德的对话，赖清德对他比喻说，如果是打篮球一对一，中共可能会赢，但对上一个美国领导的队伍，北京不会获胜。

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