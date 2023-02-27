匪夷所思：香港输入人才计划多年未须申报 今起「补获」五类须报定罪纪录

香港/输入人才计划

港府批准曾入狱三年的中国科学家贺建奎来港而被揭发新推出的「高端人才通行证计划」毋须申报刑事定罪纪录引发争议後，发现多类人才计划虽规定合资格者须无「案底」，但却未有要求申请人申报，当局随即堵塞漏洞，宣布由今日起，再多五类输入人才计划的申请人必须申报是否有「案底」。不过，在港为数三十多万的外籍家庭佣工并未包括在内。有人力资源顾问形容，整件事匪夷所思，惟相信新规定不会阻延申请。

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根据人民入境事务处昨(26日)早公布，今天起须申报是否有刑事定罪纪录的五类丶但毋须同时提交证明的输入人才计划包括「一般就业政策」丶「输入(中国)内地人才计划」丶「科技人才入境计划」丶「非本地毕业生留港/回港就业安排」和「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」。

本台以申请人身分向该处就业及旅游签证科查询，当值官员表示，在申请表格上填报有无「案底」已须负上法律责任，毋须提交官方文件证明。据了解，当局可以虚假文书罪或诈骗罪起诉相关人士，一经定罪，最高刑罚皆为入狱 14年。

翻查公开纪录，上述五类计划，除人数最多的「一般就业政策」在1997年回归前已存在之外，其馀计划自2003年至2018年起推行，以2019年疫情爆发前计算，每年涉及人数超过 6万人，当中三分之二属「一般就业政策」，几乎凡是来港工作的专才均须申请此项签证。

至於在2019年有超过40万丶到去年3月底有32.8万名的外籍家庭佣工，入境处昨晚回应传媒时确认，不包括在今次入境申请流程调整之内。但有外佣组织透露，输入外佣各来不需申报是否有「案底」，但在港府上周三(22日)「补获」，要求「高端人才通行证计划」(高才通)申请人补充申报後，即有雇佣中介职员收到入境处要求，提出本周一起，新申请入境外佣须额外申报刑事定罪纪录，但港府昨早公有的五类人才签证却未有提及外佣，引发疑问。

香港雇佣公会主席陈东风认为，外佣没有必要申报，因他们即使工作满七年也无法申请香港永久居民身份，不可享有政治权利及社会福利，实无必要修改外佣签证的背景审查。不过，有雇主组织却不认同，认为外佣亦须申报是否有「案底」，因为相关纪录对聘请阱佣的家庭相当重要。

针对港府多项输入人才计划未有要求申请人申报「案底」，人力资源顾问周绮萍形容，是匪夷所思，因为这是基本要求，但现有计划已实施多年，竟一直无规定申报，实属大漏洞。她认为，有关纪录对商界尤其重要，因为员工有机会处理钱财和客户金钱，而一般大型企业均会要求求职者申报刑事定罪纪录以作保障，但政府不应依赖企业把关，尤其「高才通」并非由雇主申请，亦没有要求获批者在港工作，港府更应做好把关工作。但她预计，大部分申请人并无定罪纪录，而以现在的申报方式，应不会令申请过程延迟。

连串事件源於香港传媒揭发涉及为婴儿基因进行编辑的贺建奎，在非法行医罪服刑三年期满并於去年首季出狱後，获港府快速批出「高才通」签证，事件曝光後，引发争议。当局回应时承认，申请者毋须申报刑事定罪纪录，入境处当晚（22日）深夜更改规定，要求「高才通」申请人须作出有关申报，并会不时调整工作流程，检视所需资料。

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