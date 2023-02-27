美军：展现印太承诺 美军机飞越台海

台湾海峡

今天（2月27日 周一）美国海军的一架巡逻机在国际空域飞越台湾海峡，展现了美国对「自由开放印太地区」的承诺。美国海军第七舰队发表的声明强调，“美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，其中包括在台湾海峡”。

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据台湾国防部在今天下午发表的新闻稿中表示：飞越台湾海峡的美国军机是一架P-8A海神式巡逻机，飞行航向是由北向南航经过台湾海峡；美军机飞过台湾海峡期间，台湾军方全程掌握周边海、空区域相关的动态，状况均正常。

中央社报道指出，上个月5日，同样隶属美国第七舰队的勃克级导弹驱逐舰锺云号（USS Chung-Hoon，DDG-93）也曾例行性质的航行穿过台湾海峡。

当时美国第七舰队曾发表声明说，锺云号航行经过的水域符合国际法的公海航行和飞越自由适用范围，而且该舰艇在台湾海峡经过的水道不在任何沿海国家的领海范围之内。

去年6月，大量中国军机飞越台湾西南防空识別区的时候，美国海军的一架P-8A海神式巡逻机也曾飞越台湾海峡，以表明美国对自由开放印太地区的承诺。

当时，中国军方很快做出反应，东部战区的新闻发言人称“美方行为蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，表示坚决反对。并称：“战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整"。且“东部战区组织了空中和地面兵力对美机行动全程跟监警戒”。

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