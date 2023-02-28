香港3.1除口罩 寓全面复常  日韩撤港机航点限制

新冠，新冠防疫

佩戴口罩三年的 港人, 3月1日起可以除罩, 有市民表示, 无罩一身轻松

港府视作最后一道防疫措施的配戴口罩令，将于明(3月1日)天取消，标示香港全面复常，正式步入后疫情时期。特首李家超不愿正面回应有关决定是否太慢或只是跟随澳门脚步，强调适当时候之举。与此同时，日本和南韩宣布，由明日起，取消香港航班降落地点的限制，香港旗舰航空公司的国泰随即表示，计划在4丶5月增加航班。

广告 继续浏览后续

澳门自昨日起取消户外口罩令，大部分室内处所则由负责人自行决定是否要求配戴口罩入内。有关决定令港府取消口罩的压力大增，尤其是香港大学微生物系临牀助理教授薛达(Siddharth Sridhar)在澳门政府宣布取消户外口罩令当日在其脸书发帖，质疑港府现时仍强制全民戴口罩是否有助防疫，谑称香港可能是世界上最後一个在公共场所必须戴口罩的地方，建议当局让市民自行选择是否佩戴口罩。

经过向传媒「放风」後，行政长官李家超今早出席会议前宣布，明日起全面撤销口罩令。他解释，现时整体疫情的风险可控，没有大的反弹迹象；加上本地已建立广泛防疫屏障，重点保护人群没有爆发，病毒变异没有大变坏，传统冬季流感接近尾声，在整体风险可控情况下，认为现时是撤销口罩令的适合时候。

他补充，为保护高危群组，医院及安老院等高风险处所的负责人，可以透过行政指令，要求职员及访客佩戴口罩，以减低风险。李家超强调，撤销口罩令象徵香港全面复常，今明两年将集中精力拼经济丶拼发展。

一同会见传媒的医务卫生局局长卢宠茂指出，撤销口罩令後，表示香港所有社交距离措施正式结束；他预期，日後新冠及流感个案会轻微上升，但对医疗系统的影响属风险可控。

社评指港府反应迟钝损形象 禁蒙面法不取消何以复常？

佩戴口罩是人民仍然生活在疫情中的一个辨识标志，但口喊复常的香港政府，在撤销口罩令方面却落後於区内其他地方。根据公开资料，印尼去年底已取消所有防疫限制，包括室内口罩令；与香港处於竞争势态的新加坡，本月中开始，乘搭公共交通工具毋须佩戴口罩；台湾方面，她先於去年12月初撤销室外口罩令，本月下旬连室内口罩令也大幅放宽；韩国亦於上月底解除室内口罩令，个别场所例外；中国国务院更早於2020年中已发出指引，户外宽敞地方或低风险地区，基本上不用戴口罩。现时只有日本比香港迟，因为日本政府已公布，由3月13日起，放宽口罩令，由民众自行决定是否佩戴口罩，但就建议民众在上下班高峰时段或其他公共交通特别拥挤的场合仍然戴口罩。

《明报》今日社评指出，解除口罩限制，香港堪称全球最慢，当局不必要地步步为营，难免令外界质疑港府反应迟钝兼被动，有损管治形象。

另一样更迟的，是撤销因应2019年反修例运动而紧急通过的反蒙面法。李家超今早回应记者提问时表示，撤销口罩令与反蒙面法是两回事，将适时检讨，现阶段不处理。

但《信报》专栏质疑，官员多番强调香港处於由治及兴的关键新阶段，现时又说香港复常，但却保留一条因应紧急状况而催生的法例，「会否有点不合时宜？」另外，亦有网民忧虑，不取消禁蒙面法会易惹混乱和争拗，举例若市民以健康和卫生为由佩戴口罩参与公众集会，难免会与警方发生争执。

《禁止蒙面规例》在2019年10月4日根据《紧急情况规例条例》订定，以便当局禁止市民在集会及游行时使用物品遮掩面部，但同时容许警务人员执法时遮掩面部，被指是要增加威吓和减少辨识执法者。规例生效後一个多月中，有682人被捕，当中61人被控，但多数人士同时涉及其他罪名。

另外，日本和南韩将於明天同时撤销两国对香港出发航班实施约两个月的客机数量或降落点限制，而日本TBS电视台更引述日本政府消息称，明天起，港澳旅客入境时毋须再做任何检测及出示核酸检测阴性证明。不过，南韩未取消出发前48小时内核酸阴性结果要求。

国泰及香港快运早前因应日本继续限制由香港出发往日本的航班而取消3月份合共282班航班，但由於调动需时，未能受惠於新的放宽政策。国泰航空表示，计划於4丶5月增加一成至三成飞日航班；香港快运只表示会按市况以调整航班数量。这意味日韩的放宽措施未必赶及复活节假期，香港旅游业短期受惠不多。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅