拜登政府批准最新对台军售 价值约6.19亿美元

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美国国防部国防安全合作局3月1日通过声明表示，国务院已批准可能的对台军售案，内容包括F-16战机的导弹和相关设备，预计费用达6.19亿美元。拜登政府于周三正式通知国会拟议的F-16战斗机弹药和相关设备的销售。

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根据五角大楼发布的消息，这些弹药包括：100枚AGM-88B高速反辐射导弹；23枚高速反辐射训练导弹；200枚AIM-120C-8先进中距空对空导弹；4个AIM-120C-8先进中距空对空导弹制导部件；以及26个LAU-129多用途发射器等部件和服务，共计6.19亿美元。

“这项拟议的销售通过支持受方继续努力使其武装部队现代化并保持可靠的防御能力，符合美国的国家、经济和安全利益。拟议的销售将有助于改善受方的安全，并协助维持该地区的政治稳定、军事平衡和经济进步，”五角大楼新闻稿说。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国国务院的一位官员说，潜在的军售案“符合《台湾关系法》和我们长期的一个中国政策”，其中“美国向台湾提供必要的国防用品和服务，使其能够保持足够的自卫能力”。该官员指出，台湾将使用自己的资金进行购买。该官员称：“美国对台湾的支持以及台湾为加强其自卫能力而采取的步骤有助于维护台湾海峡两岸和本地区的和平与稳定。”

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