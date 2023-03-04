香港法院认定三名纪念天安门守夜活动组织者犯有阻挠罪

香港司法

周六，香港法院判定三名前天安门纪念活动组织者拒绝向警方提交资料的罪名成立。2021年香港警方要求邹幸彤、邓岳均和徐汉光提供支联会组织纪念六四天安门活动的数年详细记录，这三人当时都是现已解散的香港支联会的成员。

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法官罗德泉在庭审总结中称： "对于预防和调查来说，信息是最重要的......任何阻挠都会使整个过程受挫"。他还补充说： "没有尊重警方的要求，被告（是）没有道理的"。

法新社指出：罗法官是香港政府精心挑选的、处理国家安全案件的法官之一。 30多年来，香港支联会每年都举行守夜活动，来纪念1989年6月4日在北京天安门广场对民主示威者的血腥镇压。 在2019年的大规模抗议活动之后，北京准备实施《国家安全法》以遏制香港的反对派，因此当局在2020年取缔了守夜活动。

因为委员会的全部七名成员都被指控与国安法的案件有关，支联会不得不在2021年9月解散。国安法允许警方要求任何被怀疑为 "外国代理人 "的个人或组织提供财务、组织和运作细节。

包括副主席邹幸彤在内的五名支联会成员因拒绝像提供警方要求的信息而被起诉。

案件中要求他们提供的文件包括支联会自2014年以来的会议记录，以及与一些外国党派的财务记录。

五名被告中的两人认罪，并分别在2021年和2022年被判处三个月监禁。

邹幸彤、邓岳均和徐汉光拒不认罪，开始了长达16个月、漫长的司法争斗。

在庭审期间，控方的许多证据被修改或根据 "公共利益豁免权 "被扣留。

法庭还裁定，检方不需要证明支联会是一个外国代理人。。

邹幸彤则在法庭上为自己辩护说："如果说支联会对什么构成了威胁，那就是对权力垄断和操纵真相的威胁。

法院将于3月11日宣布审判书。

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