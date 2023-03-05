李克强在台港澳工作吹和风淡风 评论指外弛内张不放松

两会/香港

在换届之年的中国政府工作报告中，总理李克强对港澳工作只是旧调重弹，至於日益紧张的两岸关系下的对台工作，亦大吹和风，但就强调要深入贯彻国家主席习近平的强军思想和提高一体化国家战略体系和能力。时事评论员刘锐绍各本台指出，中国其实是外弛内张，只是为了避免刺激外界而作出策略性缓和，不等於对港澳台以致国际社会放松。

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今年是中国落实中共总书记在「二十大」订定的全面建设社会主义现代化国家的开局之年，中国总理李克强在今(5日)早向第十四届一次人大全体会议提文的政府工作报告中重申，要全面准确坚定不移贯彻「一国两制」，港人治港，澳人治澳，高度自治的方针，坚持依法治港治澳，维护中国宪法和《基本法》确定的特别行政区宪制秩序，落实爱国者治港，爱国治澳原则，支持港澳发展经济，改善民生，保持香港澳门长期繁荣稳定。有关说法与去年的工作报告相若。

对台工作方面，李克强没有谈及不放弃武力，更两度谈及和平。他说，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和 「九二共识」，坚定反独促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，促进两岸经济文化交流合作，完善增进台湾同胞福祉制度和政策，推动两岸共同弘扬中华文化，同心共创复兴伟业。

但他在谈港澳台及其他外交工作之前，先谈「铸牢中华民族共同体意识为主线」，称要深入贯彻习近平强军思想，以实现建军一百年奋斗为目标，「边斗争丶边备战丶边建设」，全面加强练兵备战，大抓实战化军事训练，统筹好各领域的「军事斗争」。他又说，要加强重大任务战建备统筹，巩固提高一体化国家战略体系和能力。

李克强没有阐释他说的重大任务是什麽，但台湾国际战略学会理事长王昆义评论昨天的政协报告时指出，香港国安法之後，香港问题已经解决，故中国的斗争主要是指台湾。

但刘锐绍向本台指出，不能单以字面认为中国对港澳台已经放心或改吹和风，认为中国现时是外弛内张，例如香港警方推迟公布六千多名反修例被捕示威者的下场便是紧张的例子；另外，解放军继续加强空军，明显是为封锁台湾作准备，只是现时未准备好军事磨擦，为免被迫上磨擦之途的策略性缓和，实质是「以战迫和」。

整体外交工作方面，中国重申奉行独立自主的和平外交政策，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，做国际秩序的维护者，又说愿与国际社会共同落实全球发展倡议等。

李克强没有报告中提及「二十大」中突出的提供中国模式与各国作为一个选项的倡议，刘锐绍认为，中国现在是按能力做国际上的合纵连横，并会取得一定程度的成果，例如面对西方联盟打压，中国谋求在泛亚地区增加实力，预料日後将会是一方面中美斗争持续或增加，但中国继续合纵连横，美国阻不了中国增加硬实力，但中国的软实力是硬伤，短期难以解决。

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