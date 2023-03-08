王沪宁促港澳政协捍主权丶说好「一国两制」 学者指须更开放社会丶减用国安法

中国/香港

中共政治局常委王沪宁今早出席港澳政协联组会议，综合港区政协会後引述称，王期望他们积极维护中国的国家主权和安全，并合力谋发展，对外则要说好「一国两制」成功的故事。两名美国学者和分析员在一个座谈会上指出，实施「一国两制」的香港过去一直在帮助外界了解中国，中国此时更特别需要香港说好中港故事，但《港区国安法》令香港有别於中国的不确定性增加，若要说好中港故事，须有一个更开放的社会。

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盛传将接替汪洋出任政协主席的王沪宁，今早会见港澳政协委员，历时约1.2小时，王的发言时间占了约一半。

根据香港传媒报道与会者的引述，王沪宁对港区政协提出四点希望，包括维护国家安全丶合力发展经济丶协助改善住屋医疗等民生忧患丶推动大湾区建设，以及增强香港「由治及兴」中的「兴」的动力，寻找新发展动能。

中国自2019年反修例运动後，革新香港的选举制度和制订《港区国安法》，落实爱国者治港，声称令香港「由乱及治」，现在是处於「由治及兴」的关键点。

与会者又引述说，王沪宁指外国经常抹黑「一国两制」，但香港就是一个成功案例，希望港澳委员努力解说，让国内外都知道「一国两制」 是好制度，以争取支持。另外，亦要就中国内地的良好变化，针对性对青年讲好中国社会主义制度。

在王沪宁会见港澳委员前夕，美国智库「大西洋委员会」(Atlantic Council)发表报告并举行座谈会，当中，美国佐治城大学亚洲法律中心执行主任凯洛格(Tom Kellogg)表示，香港过往一直有为中国说话，而这是需要一个开放的社会才可做到。他续称，香港的大学学者和非政府组织过往均在帮助外界了解中国，尤其是中国的开放改革，但中国和香港的分野，其确定性因着国安法的实施而增加，不知中国何时会因为自身考量而改变香港的制度，而维持香港制度不变对中国是有价值的。的了香港令人忧虑。

本身是 荣鼎集团（Rhodium Group）中国市场研究主管的报告作者韦卢根(Logan Wright音译)亦认同凯洛格的说法，并指出，虽然国安法令人产生很多疑虑，但不得不说，在中国急欲重建与西方社会联系和吸引外资之际，中国特别需要香港，因为香港是中国进入以美元为贸易货币的圈子的关连，而这便需要维持香港原来的制度。

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