品茗、尝酒、赏画、看艺——台湾观光局巴黎邀法国旅游业者认识台湾

台湾/法国/旅游

3月10日， 由台湾交通部观光局主办、台湾观光协会组织执行的“2023巴黎台湾观光推广会”，在巴黎八区著名酒店“hôtel le Marois ”举行，邀请了法国当地三十多位旅游从业者，以及传统媒体和网红与台湾旅游业者进行交流。

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这是台湾交通部观光局在新冠疫情后第一次组织举办推广台湾旅游业的活动，包括旅行社、航空公司、文化展演团体的十多家台湾单位在内的行业代表团，首先飞赴德国柏林，参加了在那里举办的、为期三天（3月7-9日）的“德国旅游展览会”，之后才抵达法国，参加周五举办的巴黎推广会。

推广会开始之前，台湾交通部观光局驻德国办事处主任谢长明先生，向本台记者介绍说：“这是疫情后，第一次到德国参加“德国旅游展”，在结束后，特别一定要过来法国巴黎。 因为这里（巴黎）是我们非常重要的一个 市场， 有好多法国朋友非常喜欢我们， 那我们也希望再有机会跟这边的旅行社业者或是媒体， 有一个机会可以坐下来聊聊天， 让他们知道在疫情期间，台湾有什么新东西 、 有什么特别的，要再去台湾旅游。所以我们这 一次不只是把台湾主要的旅行社， 它们做欧洲这一段的旅行社我们都带过来之外， 还带了一些民间的表演团体，包含有画油纸伞的老师，他在旅展上非常受欢迎。另外， 还有我们的调酒世界冠军等等， 这些年轻的弟弟非常厉害，调制的鸡尾酒非常特别，因为在台湾中华文化中，茶是非常重要的，所以今天他们调制的鸡尾酒，其实是以乌龙茶来入酒，作为鸡尾酒的基底，所以非常有特色。此外，当然还有建宁茶， 我们当然也要把最正宗的茶带来。不过因为现在在法国，已经有我们台湾的朋友在这边开店了，而且非常成功， 我们也试过茶， 觉得非常道地， 所以我们就特别拜托她来帮忙做台湾的推广。”

推广会开始后，作为主办单位的代表谢长明先生以及驻法国台北代表处代表吴志中先生先后致辞，代表团中的各家航空公司和旅行社的代表，也简短介绍了各自公司的业务，期间穿插播放了相关视频。之后还特别安排旅游业内人士，进行了面对面的专业交流。

本次推广会以台湾艺术文化及饮食为亮点，除了准备经典的台湾美食凤梨酥之外，还邀请了台湾年轻一代著名的调酒师随行并表演了花式调酒，以及台湾茶艺和油纸伞彩绘表演，茶艺表演是台北市定古蹟茶馆紫藤庐位于巴黎的姊妹店—丹木青丘的专业茶艺师，她因定居巴黎，所以可以用流利的法语向与会的法国朋友介绍台湾茶艺。此外，目前正在欧洲进行驻地创作演出的台湾舞团「小事制作」也在现场进行了演出，由舞团艺术总监杨乃璇编舞，台湾和法国的年轻舞者携手演出，展现了台湾当代舞蹈创新的跨国文化。

主办方希望从台湾特有的艺术、文化、美食等方面，吸引法国从业者认识台湾，加强互动，携手开发未来旅游观光的新商机。

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