欧盟批囚邹幸彤是以法律打压自由 中港不满兼反对

香港/司法

对已解散的香港市民支援爱国民主运动联合会时任副主席邹幸彤及两名常委徐汉光和邓岳君，因拒向国安警提文资料而被判囚4.5个月，欧盟外交事务和安全政策发言人马莎莉（Nabila Massrali音译）11日在官方推特上表示，这是香港当局滥用法律压制基本自由的另一例证。欧盟只有一句话的批评，引来中国外交部驻港公署和港府发长文反驳，表示强烈不满及坚决反对，重新促请欧盟停止干涉。

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2023年3月13日， 北京驻港代表长文批驳欧盟短短推文, 惹来网民反讽。 © 法广/麦燕庭

欧盟对外行动署发言人等的批评连事件描述不足50字，但中国外交部驻港特派员公署发言人的回应是批评的十倍。公署昨(12日)早强调，审讯依法行事，「无可指摘」，个别西方政客每逢涉及「反中乱港」分子的执法司法行动便急急为他们「鸣冤叫屈」，但他们跳得越高，越是暴露他们与反中乱港分子「狼狈为奸」以及对香港国安法「如芒在背」。发言人敦促西方政客立即停止诋毁香港法治和司法独立和破坏香港的繁荣稳定。

香港政府昨晚亦发稿，对欧盟对外行动署发言人对香港司法程序的肆意抹黑，「表示强烈不满和坚决反对」，此态度与驻港公署一样。港府发言人强调，法院是严格按照证据和适用法律判案，任何人诋毁香港法治，试图破坏香港繁荣稳定，只会自暴其短，绝不会得逞，「强烈敦促」欧盟相关官员立即停止干涉香港事务。

对於中方反应如此强烈，有读者在报章报道下留言质疑，有指中方是「恼羞成怒，反应如此激烈…」；亦有人表示，香港发生的事，日後「难逃纽伦堡大审判」。

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