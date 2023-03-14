继对乌“租借法”后 有美议员再提对台湾“租借法”

多位美国共和党参众议员上周共同提出一个支持美国与台湾伙伴关系的新法案，授权美国对台湾政府“租借”武器和补给，以便对北京当局发出明确信号，表明美国已准备好武装台湾以防范来自中国共产党的侵略。

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据美国之音报道：2023年《捍卫台湾民主借租法》(Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act of 2023)是田纳西州联邦参议员玛莎·布莱克本(Marshall Blackburn)再次提出的法案。法案授权美国对台湾政府提供一个武器租借项目，以防范中国共产党对台湾的入侵行动。

在《捍卫台湾民主租借法》之前，美国国会去年曾经通过支持乌克兰的《捍卫乌克兰民主租借法》(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act)，并由拜登总统在去年5月9日签署生效。

这项法案重新启动了一个美国在二战期间的租借项目，允许美国政府绕过一些官僚程序障碍加快对外国政府提供武器。

美国1941年的《租借法》(Lend-Lease Act)授权美国总统富兰克林·罗斯福(Franklin D. Roosevelt)“租借，而非出售战争补给给任何被美国视为对保卫美国至关重要的国家”，这些补给包括战舰、战机、武器、口粮和原材料。

《捍卫台湾民主租借法》将协助加强台湾的防卫能力，并且在中国共产党的人民解放军潜在的对台湾发动的入侵时保护台湾人民及居住在台湾的美国公民。

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