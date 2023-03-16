联合国反恐专家听取香港记者和黎智英被无理拘控事件 港府批发言者滥用联合国机制

香港/新闻自由

在联合国人权理事会的反恐特别报告员对话中，传媒大亨黎智英的国际法律团队和国际记者联会等代表指出，港府滥用与国家安全相关的法例来打压黎智英和网媒《立场新闻》，忧虑藉此箝制新闻工作者履行报道天职成为趋势，呼吁关注，并敦促港府释放所有因此被捕人士。特别报告员艾兰( Fionnuala Ní Aoláin音译)总结时称，反恐和安全是常用的政治藉口，但良好管治丶法治及问责才是阻断恐怖活动的最佳方法。

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港府指责代表黎智英发言人士是滥用联合国机制，寻求人权理事会干预黎智英一案，对此表示强烈不满和坚决反对，并警告说，「发表有意图干扰或妨碍司法公正的言论，或作出有同样意图的行为，极有可能构成刑事藐视法庭罪或妨碍司法公正罪。」

在去年7月的联合国人权事务委员会上，虽经委员多番追问和表示不满，但出席的港府官员均拒绝明确表示，在联合国机制上发言者不会触犯《港区国安法》。其後，港府反驳国际对国安法或相关案件的批评时，开始警告发言者可能触犯藐视法庭罪或妨碍司法公正罪。

不过，由流散港人组成的海外香港传媒专业人员协会（AOHKMP）则发表声明反驳港府，指联合国两个国际公约的委员会均认为，香港国安法已毁掉香港的司法独立，其报告亦已力证香港所谓的「法治」和司法独立只是自欺欺人，而司法机关在《立场新闻》及支联会拒交资料案中所提的荒谬政治指控，亦令任何反驳不攻自破。协会呼吁港府停止相关审判和对媒体的攻击，并敦促国际社会在考虑司法系统的可信度时，留意法律如何被武器化。

联合国人权理事会第52次大会正在瑞士日内瓦举行，於当地时间周二(14日)进行的，是与「反恐同时促进和保护人权及基本自由」特别报告员艾兰教授互动对话环节，就香港问题发言者，均聚焦香港政府滥用国安法和反恐法例来惩处新闻界及行使表达自由的人。

黎智英的国际律师团队代表 Caoilfhionn Gallagher女士在会上指出，《港区国安法》定义奇阔，几乎所有被视为威胁国家安全的都可被指违反该法，而即使从未踏足香港或中国者，亦可受该法规管。而黎智英只是在报章上撰文以及和平表达民主意愿，便被扣在狱中超过两年。

实际上已被羁押超过800天的黎智英，其儿子黎崇恩在会上表示，父亲选择留港捍卫言论和集会自由，却为此承受不合比例的刑期，现在更需面对捏造的煽动和危害国家安全罪名，可能终生要在狱中渡过，呼吁联合国专家和国际社会叫停港府的滥用法律行为。

四个关注新闻和言论自由的国际组织亦在会上发言，当中，身兼律师团成员的国际记者联会代表鲁宾逊(Jennifer Robinson)，呼吁港府撤销所有针对黎智英及其他新闻工作者的控罪，因为新闻工作不是罪(journalism is not a crime)，国际记联又呼吁联合国在与中国和香港建立关系时，以尊重新闻自由为重。

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