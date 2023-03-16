香港国际地位再受威胁 美国四成参议员促取消香港在多边组织独立投票权

香港/美国

正当香港特首李家超率领官员在北京拜会各部委以推动香港在融入粤港澳大湾区的同时保持国际化之际，美国参议院40名跨党派议员联合发起决议案，谴责北京政府通过《港区国安法》来摧毁香港民主和法治，敦促美国政府以制裁及一切现有手段对付中国镇压港人的行为，更鼓励美国联同其他国家促请多边组织取消香港的独立投票权地位。一旦成事，香港的国际地位势必被削弱。

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这是美国国会第二次针对香港在国际的独立地位提出议案。较早前，以卢比奥为首的两党参议员提出议案，要求撤销香港经济贸易办事处在美国的外交特权和地位，因为经贸办享有特权的前提，即香港不受中共威权控制丶可续享人权自由的条件已被香港国安法破坏。

根据《中英联合声明》和俨如香港小宪法的《基本法》，香港在1997年回归中国之後，仍可单独与不同国家和国际组织发展关系。而由参议院最资深的外交关系委员会t前主席李斯（Sen. Jim Risch音译）在当地时间周三(15日)发布的决议订明，香港现时在多个国际组织拥有独立於中国的投票份额，使中国在一些关键性组织有双重话语权，这些组织包括亚太经贸合作组织峰会丶国际奥林匹克委员会丶世界贸易组织，以及专门防制洗黑钱的金融行动工作组织（ Financial Action Task Force）。

这份获得有一百名成员中的四成参议员联合发起的决议案，表明「鼓励美国联同其他政府在多边组织采取行动，确保在投票程序中，香港与中国不再有实质区别。」而参议院外交事务委员会的新闻稿则直接表明，「鼓励美国联同其他政府竭力要求(press)多边组织，不再给与香港有别於中国的投票权。」

决议：中国打压香港行径影响台湾前途和国际秩序

决议案列出香港人权受压的情况後更指出，中国破坏香港民主，对包括台湾前途在内的国际秩序都会产生不良後果(ramifications)。

决议案表明，参议院支持香港人为行使基本权利和自由而抗争；谴责国安法及其造成的人权打压，促请所有珍视民主或自治的政府，就香港自治丶法治及自由被毁而向中共追责；议案又谴责中港政府作出政治检控，要求港府立即释放所有以煽动和与国安法相关罪行检控的人，并特别提到传媒大亨黎智英和天主教荣休主教陈日君枢机。

议案又把港府对付《苹果日报》的行动形容为「国家指使的盗窃」行为，对此深表关注，认为香港的监管和法律环境已经倒退，不再配享有国际商业中心的地位。议案没有阐释港府的具体行动，但公开资料显示，港府先以国安法动结黎智英和《苹果》相关资产，後又对其进行清盘和取消其上市地位，令股民涉及数以亿元计的股票变成废纸。

决议案要求总统拜登行使2019年通过的香港人权与民主法案赋予的权力，以制裁等手段，使破坏香港基1自由和自治的人负上责任。

李斯在声明中表示，《港区国安法》已令香港与中国无异，港府必须停止以出於政治动机的错误控罪针对港人。另外，外交关系委员会主席孟南德 (Bob Menendez音译)对决议获得众多议员支持感到骄傲，认为这反映他们对受压的不同港人的支持。

以美国为基地的香港关注团体「香港自由基金委员会」主席祈福德(Mark Clifford)发表声明，指决议案有助阻延中共对香港的打压，对国会推动议案表示欣慰。

截至2022年10月底，香港已经有超过一万人因为参与2019年反修例运动被捕，而被指危害国家安全而被捕的人数亦超过二百人，当中，备受国际关注的民主派初选47人案和立场新闻案正在审理中，而黎智英涉及的勾结境外势力罪则排期9月开审，逾三十年来组办六四烛光悼念晚会的支联会被指煽动颠覆案，仍然开审无期。

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