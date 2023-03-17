台积电创办人张忠谋首次公开支持美国对华芯片政策

中美芯片战

2023年3月16日，台湾晶片企业台积电的创办人张忠谋与美国《晶片战争》一书作者克里斯-米勒（Chris Miller）在台北，围绕“台积电如何改变晶片产业与世界”主题对谈。

2023年3月16日，台湾芯片企业台积电创办人张忠谋与美国《晶片战争》一书作者克里斯-米勒（Chris Miller）在台北，围绕“台积电如何改变晶片产业与世界”主题对谈。在这次由天下杂志举办的对谈中，张忠谋首次明确表态，支持美国减慢中国芯片产业发展速度的政策。

广告 继续浏览后续

芯片产业是中美科技竞争的一项核心内容。当今世界，芯片已经无所不在，小到日常电器，达到飞机、武器。美国总统拜登2022年9月签署“美国芯片法案”（Chips for America），一方面加大美国科研及创新投资，鼓励企业回流美国建厂，另一方面，禁止接受“芯片法案”资助的企业在中国投资先进制程芯片，试图阻止中国获得可以承载图形图像处理任务的芯片生产能力。而目前全球超过90%的高性能芯片生产在台湾，在台积电（台湾积体电路制造）。

创立于上个世纪80年代末的台积电经过三十多年的发展，已经从早年的代工公司，发展成为全球最大的半导体制造商。在张忠谋看来，中国大陆目前先进芯片生产水平落后台湾至少五、六年。

现年91岁的张忠谋2018年已经宣布退休。他一向谨言慎行，这次明确表态“支持美国减缓中国发展半导体的产业政策”，令一些在座的业内人士多有意外。但张忠谋也表示难以理解美国要求企业去美国建厂的主张，因为这意味着芯片生产成本提高，而这有可能会影响目前芯片无所不在的趋势。

中国也投入大笔资金，希望在芯片产业实现自给自足，但如何突破美国“芯片法案”带来的阻力？美国塔夫茨大学教授以及«晶片战争»一书的作者克里斯-米勒（Chris Miller）16日在台北接受媒体访问时表示：中国将很难复制台湾或韩国过去数十年的经验，因为它融入国际供应链的可能性如今受到限制。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅