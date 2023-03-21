香港知名维权人士何俊仁遭警方逮捕

香港国安法

左起：何俊仁、李卓人及鄒幸彤要求平反六四，被控煽動顛覆(資料圖片)

香港最知名的人权捍卫者中的一位周二被警方逮捕，罪名是涉嫌干扰证人。据香港警方消息人士透露给法新社的信息，被捕的是香港前支联会主席何俊仁，依据为北京在2020年对香港实施的《国家安全法》，何俊仁已经因 "煽动颠覆罪 "的指控而面临最高10年的监禁。

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何俊仁这次被指控在保释期间 "干扰证人"，消息人士对法新社表示，由于案件敏感，所以他要求匿名。

对何俊仁的煽动颠覆罪的司法审判正在进行，此前，何俊仁在监狱里关押了近一年零8月后获得保释。他获释的条件包括禁止发表对国家安全构成威胁的言论。

根据香港法律，违反这些规定会引发立即逮捕。这位现年71岁的律师曾领导现已被解散的香港支联会，30多年来，支联会每年都为纪念1989年天安门广场的致命镇压举行守夜活动。

何俊仁的被捕是一系列类似事件中的最新一件，他的弟弟维权律师何俊麒也根据《国家安全法》被捕。何俊麒担任劳工权利活动家邓燕娥的律师。

担任职工盟总干事的邓燕娥因被指控"与外国势力勾结 "在9天前被捕，之后获得保释，但她的妹妹邓燕梨和何俊麒在五天前也因涉嫌共谋贿赂而被捕。此后，他们也获得了保释。

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