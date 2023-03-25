捷克众议院主席艾达莫娃率团抵台访问

捷克/台湾/政治

捷克共和国议会众议院主席艾达莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月25日乘坐捷克政府行政专机率团飞抵台北松山机场，台湾立法院长游锡堃及外长吴钊燮等到场接机。据悉，台湾总统蔡英文将于27日下午接见艾达莫娃访团，就经贸及产业合作等各项议题交换意见。

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在结束了对韩国的访问后，艾达莫娃访团于当地时间周六下午4时42分左右抵达台北松山机场。游锡堃和吴钊燮等台方官员在机场停机坪亲自接机，随后进入松指部松岚厅举行共同记者会。艾达莫娃在抵台后在推特上写道：“真朋友就是这样受到热烈欢迎的！”

据中央社报导，艾达莫娃致词时提到，她去年承诺访台后，就用最大的决心来规划访问台湾，从来没有取消的想法，捷克与台湾是最密切友人，而维持友谊就是要持续建立合作与互访。

艾达莫娃表示，她想让台湾人知道，台湾并非孤独、孤立于世界，台湾在国际上有很多朋友，且其中一个（捷克）刚刚就抵达台湾。

艾达莫娃说，代表团成员中有很多人来过台湾数次，今天她有荣幸首次访问台湾，要看看团员所说的台湾之美，这次访团成员超过150人，是史上最大代表团，亦是捷克共和国近5年来最大的代表团。

报导指，艾达莫娃表示，不只捷克、欧洲其他国家对台湾的兴趣日益增长，但捷克作为台湾最友好的国家之一，并共享民主、自由、人权等基本价值，将会持续维护这些基本价值。

此外，台湾总统府发言人周六表示，诚挚欢迎艾达莫娃率团访台，总统蔡英文将于27日下午接见艾达莫娃访团，就经贸及产业合作等各项议题交换意见。访团将在台湾进行为期5天的交流活动。

据悉，此行为艾达莫娃首度访台，这也是继2020年8月，捷克参议院议长维斯特奇尔（Miloš Vystrčil）率团访台后，再度有捷克议会领袖率团赴台访问。

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