欧布莱恩建议台湾全民学会使用AK47步枪以吓阻中国入侵

台湾/中国

美国白宫前国安顾问、全球台湾研究中心「美台关系工作小组」主席欧布莱恩（Amb. Robert O'Brien）24日在台北的离台记者会上表示，台湾应该教全民使用武器，如果有数百万人都会使用AK47步枪，将使中国共产党领导人重新评估入侵台湾，吓阻中国。

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记者会上，欧布莱恩被问到如何有效吓阻中国对台使用武力时表示，他以前投书写过，认为台湾该仿效中欧和东欧的作法，可由民间组织、退役军人等，教导平民安全地使用武器，武器由政府保管，战争时，民众再从政府拿到武器。

欧布莱恩表示，不是几千人，而是全台湾民众都学，如果几百万人都能一起学习自我防卫能力，那会促使中国共产党领导人重新思考，若是真的入侵台湾，会面对这些人使用AK47步枪，就和中国的军队一样配备，在各角落、各大楼杀敌，保家卫国。

台湾在野党国民党立委马文君说，听起来欧布莱恩就是设定台湾要打城市巷战，但是外国人没有资格指导台湾作战，更别说是要台湾平民流血。国民党主席朱立伦表示，若不断对抗、交恶，会让台湾的孩子要上战场，让台湾陷入最大的危险。他强调，国民党长期主张双D战略，一方面要强化国防，另方面，真正能让台海和平，让区域安全的，则必须透过交流、对话；国民党的双D战略才是最稳健、最能让台海和平的做法。

台国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云表示，欧布莱恩是好意，但台湾其实已经具备后备能力，认为欧布莱恩只是强调全民国防的重要性，不是真的让台湾全民皆兵。他说，台湾其实早就有220万以上当过兵的役男，会操作枪械，这部分无论是后备部队或国土防卫队，都可以形成有效的预备战力。

台湾有媒体指出，「全民会用枪」也不是新主张。台湾直到不久前，念过高中职的男女，都必须在军训课实弹打靶。时至今日，即使四个月军事训练役的效果饱受批评，至少也让男性国民，具备了步枪射击能力。「欧布莱恩想到就说，根本没有做好功课。」

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