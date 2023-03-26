洪中建交蔡英文称打压无法减损台湾走向世界的意志

台湾/洪都拉斯

洪都拉斯共和国今天宣布和台湾断绝外交关系，随即立刻和中国在北京正式宣布建交，并签署了建交公报。台湾外交部也立即在台北举行记者会，宣布和洪都拉斯断交，全面终止合作计划，撤离人员，并要求洪国撤离在台湾的大使馆。

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台湾总统蔡英文发表谈话，把矛头对准中国。她说，长久以来，台湾秉持的信念就是在最大的能力范围内，透过前瞻、务实的做法，支持友邦长期、实质发展。不会和中国进行无意义的金钱外交竞逐。

蔡英文说，「过去几年，中国不断利用各种方式打压台湾的国际参与，升高军事侵扰，冲击区域的和平稳定。然而，这些打压与威胁都不会改变中华民国与中华人民共和国互不隶属的事实，也无法减损台湾人民坚持自由民主，大步走向世界的意志。」

蔡英文还说，台湾人民已经向世界证明，从不因威胁而退缩，台湾和友邦以及理念相近国家的合作与连结，共同促进国际福祉与安全的努力，只会增加，不会减少。台湾将会继续和友邦以及国际上相同信念的伙伴并肩同行，为更好的世界一起努力。

中国外交部长秦刚今天在北京与洪都拉斯外交部长雷依纳举行会谈，并签署了建交公报。

公报指出，洪都拉斯共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，「台湾是中国领土不可分割的一部分」。

对此一公报内容，台湾外交部表示，中华民国台湾是主权独立的国家，和中华人民共和国互不隶属，中华人民共和国从未统治过台湾，这是国际社会公认的事实也是现状，中华人民共和国一再错误解释联合国大会第2758号决议，妄压缩台湾开拓国际空间与参与，外交部予以最严正驳斥与最强烈谴责。

台湾外交部在与洪都拉斯的断交声明中则指出，在中国不断拉拢洪国之际，卡蕬楚政府也同时向台湾索求高达几十亿美元的巨额经济援助，并就台湾及中国提供的援助方案进行比价。台湾基于传统友谊，在能力范围内提出协助方案，但洪方仍恣意作态需索，甚至公开释放错误讯息，造成对台湾政府的伤害。

至于洪都拉斯宣布和台湾断交的时间是否与蔡英文即将在29日出访中美洲并过境美国有关。台湾外交部长吴钊燮说，没有证据证明两者有关，但强烈怀疑是如此。他说，中国常利用这种机会夺取邦交关系，既然蔡总统出访是公开行程，所以更显如此。

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