前中大代表生转发煽动绘本网址及借「白纸运动」吁港人抗争 获刑 5个月

香港中文大学前学生会代表会成员王浩锵,涉嫌在社交平台转载被指是煽动刊物的「羊村绘本系列」的下载网址,以及发帖评论中国「白纸运动」时呼吁港人趁机上街抗争,被控煽动罪。他在还柙惩教署逾八十天後於昨(27日)天正式审讯时认罪,被国安法指定法官罗德泉判监 5个月。

现年24岁的被告王浩锵,被控由去年8月至今年1月5日期间,在香港作出具煽动意图的作为,即在社交平台发帖,意图引起对北京或香港政府的憎恨或激起对其离叛等多项行为,自1月6日首次提堂後便一直还柙候审,至昨天已有81天。辩方为此希望法庭能判认罪的被告即时获得释放的刑期,但法官不同意,指惩教署会扣减还柙日子後再让被告服刑馀下日子。以此计算,被告可能尚须监禁少於一个月便可出狱。

根据案情,被告在被控期间於连登和脸书等社交平台发布了近二百则帖文或图片,部分帖文具意图引起憎恨或藐视北京的中央政府和中共,例如「天灭中共」丶「中国手足唔好收手」丶「中共同江泽民都要入土为安」和「我唔止想见到香港光复 我都想见到中共倒台」等;另在「羊村绘本系列」在去年9月被裁定为煽动刊物後,被告仍在脸书发布下载刊物的超连结,并配上「Catch me if you can」(即「有本事来捉我」之意)後加秽语的留言。

本身是裁判法院主任法官的罗德泉判刑时指,社会乱象当时已沉寂一段时间,但被告应该心知帖文的浏览对象是同情或认同示威人士,其讯息更易激起他们的情绪。虽然未能知道有多少人阅读过帖文,但沉默阅读者的影响力不下於直接回应者。罗官强调,虽然暴力事件已成往事,但对部分人而言,心情尚未平复,部分人仍心有不忿,稍被刺激可能会被挑起激烈情绪。

他又指出,被告透过「白纸示威」借题发挥,对部分人而言,犹如埋下「计时炸弹」。罗官考虑到口号与暴力总是离不开的,而被告更是连续四个月发帖,显见其行为并非冲动,而是有延续性,容易引起「一唱一和」般回响,故虽同意被告不算精心计划,亦没有渲染暴力,犯案情节不属最严重,决定以7.5个月为量刑起点,扣减认罪刑期後,判囚 5个月。

被告王浩锵,是中大学生会敬文书院2018年民选代表,後以一级荣誉完成学士课程,就读中大时曾获「院长荣誉录」嘉许;其後前往海外修读硕士,毕业後回港。辩方求情时指,被告已因案件失去工作,而且心理受影响而要求医;称被告只是在网上发泄想法的普通人,涉案帖文仅是口号式言论,对社会影响力不大,亦没有引发暴力事件,加上已还柙监房逾80天,希望法官判处即时获释刑期。

