台外交部松口「双重承认」学者认为没有机会

台湾/外交

台湾与洪都拉斯断交后，邦交国剩十三个。台湾外交部长吴钊燮日前被问到是否可能推动「双重承认」时说，只要有国家希望与台湾强化关系，他说，「我们都不排除」。这个新的外交策略立刻在台湾引起了广泛的批评和讨论。

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民进党立委王定宇表示，吴钊燮表达只要有理念相近的国家，愿意和台湾深化彼此的关系，台湾都愿意接受，似乎是在暗指跟中华人民共和国有外交关系的民主国家，他们愿意跟台湾发展官方的外交关系；他认为，这会让中国开始担忧，这是台湾这些年来累积在国际主流社会，被看见、被重视的外交实力很有可能的下一步。

他强调，当主流民主国家愿意跟台湾发展官方或准官方的外交关系，「中国是否要跟这些国家断绝一切外交关系，这个球会再度抛回北京的身上」。

国民党主席朱立伦则质疑，所谓「不排除双重承认」，到底是可以做到，让现在跟台湾没有邦交的国家，和台湾建交呢？还是在鼓励台湾仅有的十三个邦交国，可以去跟对岸建交？

他强烈批评指出，台湾的得失这么清楚，外交部长怎么会做这样的宣示？他认为，将来会有更严重的外交损失。

王定宇则认为，在台洪断交的此刻，台湾以「双重承认」来回应中国蛮横无理的打压，一般会认为是台湾允许邦交国，可以同时跟中国进行交往，这是面对现实很重要的一步。

他指出，这是希望中国尊重台湾2300万人民真实的存在，而台湾也不否认中华人民共和国确实在那里，可以叫「两国论」，也可以叫做「一中一台论」。这就是真实的国际现况。

政治大学国际关系研究中心研究员严震生认为，1990年代李登辉执政起，就曾考虑过「双重承认」，但都无法做到；民进党很喜欢「双重承认」，因为如果承认就表示台湾是独立的。

他说，1970年代两德进入联合国，很多国家同时承认东西德，但台海间彼此都没有接受彼此，至今两地也没有代表处，双重承认「是不会有机会的」。

国策研究院执行长郭育仁认为，中国不允许台湾在任何国际场合制造「一中一台」或「两个中国」，因此中国不可能接受双重承认，这样的讨论，他觉得是多余的。

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