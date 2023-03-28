记协指有不同法庭记者被跟踪 强烈谴责恫吓传媒

香港/政治

香港个别来自不同媒体的法庭记者怀疑被执法人员跟踪或监控，香港记者协会(记协)对此表示关注，并强烈谴责试图针对新闻工作者的骚扰或恫吓行为。警方未有回应涉事者是否执法人员，却批评已去信查问的记协未经查证便作出捕风捉影的揣测。记协今(28日)早在电台回应称，是基於合理怀疑发出声明。

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英文网媒《香港自由媒体》(Hong Kong Free Press)上周五(24日)报道，一名跑法庭新闻的女记者，上周三(22日)遭两名男子由住所楼下开始尾随，并与她在其工作地点的地下铁路站下车，过程历时约一小时。片段所见，怀疑被跟踪的女记者质问该男子一连串问题，包括其职业丶为何跟踪她等，但该名戴着耳机的男子一直默不作声，另一方面又以手机贴着耳朵，扮听电话状，并快步离开。记协对此予以强烈遣责。

有关事件曝光後，记协收到多宗反映，指上周二下午，在立场新闻案当天审讯完结後，有两名男子於法院内的记者室外徘佪，并向法庭保安人员出示证件。其中一人在记者室外守候一小时後，并试图跟随记者离开法院。相关新闻工作者凭藉涉事男子的衣着及行为，怀疑对方是便衣执法人员。

记协昨(26日)午遂再就事件发表声明，称绝不容忍任何针对传媒及新闻工作者的威吓及胁迫，事件亦会令社会大众担心有人企图利用胁迫手段，损害记者行使其采访权利，有损香港新闻自由。

记协又说，由於事件或涉执法人员，已向警方及司法机构查询该等男子是否执法人员，以及有否针对记者的执法行动；若涉事人并非执法人员，则促请警方严肃调查及跟进，以确保记者能在毋须忧虑其人身安全的情况下，行使《基本法》保障的新闻自由，进行采访。

警方在其澄清专栏作出回应，但未有交代HKFP跟踪者和区域法院记者室外两人是否执法人员，只是说前者已被列作「求警调查」，交由相关警区跟进；至於法院记者室外有人徘徊一事，则未接获报案。

虽然记协已於本月25日去信警方查询，但警方仍批评记协未经查证便作出捕风捉影的揣测，既令执法人员声誉受损，亦破坏新闻工作者的专业形象，对此表示极度遗憾及强烈不满。警方呼吁包括记者在内的市民，若遭到恐吓或滋扰，应立即报警，记协亦应避免发放未经查证及失实的报道和评论。

《明报》记者报道警方阻挠采访 事後被迫到更远位置拍摄

公开资料显示，警方在2019年反修例运动期间不时针对和限制传媒工作，记者投诉後，经长时间等待，投诉鲜有成立。在最近一宗个案中，《明报》记者於本月17日在区域法院惯常拍摄位置拍摄立场新闻案检控专员，期间遭警员两度撞开，并以粗言辱駡「影乜X嘢」。警方只重申有协助传媒采访，并呼吁传媒采访时要避免对他人造成不便及影响。但事实是，当时现场只有两名记者，记协认为，应不会构成阻碍。

三天後，当记者再到该处拍摄案件主控官时，警方派出大批便装警员在场戒备，又拉起封锁线，并逐一登记记者证及身分证，令记者要在6米外拍摄。

另外，警方近年更成立小队，期望尽快澄清网上对警方的「失实」信息，粗略可见，警方澄清的，绝大部分是对警方工作的批评或负面消息，另亦有藉文章正面介络警队工作。

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